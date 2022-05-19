Ukrayna işgalci Rusya'nın yeni hamlesini duyurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Belarus sınırından Ukrayna'nın sivil ve askeri altyapısına yönelik bombalı saldırı tehdidinin hala mevcut olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'nın Çernigiv ve Sumi bölgelerindeki yerleşim yerlerini bombaladığı ve söz konusu bölgelerde insansız hava araçlarını kullanarak keşif yapma girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Düşman birliklerin ülkenin doğusundaki saldırı operasyonlarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Düşmanın başlıca çabaları Donetsk yönüne yoğunlaşıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geçici olarak işgal edilen Donetsk bölgesinde seferberlik kaynağının yetersizliğinden dolayı yüksek öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin savaş operasyonlarına dahil edilmesinin planlandığı da aktarıldı.

Ukrayna askeri birliklerince son 24 saatte Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 16 düşman saldırısının püskürtüldüğü, 8 tank ile 17 zırhlı aracın imha edildiği bildirildi.

Öte yandan Donetsk Devlet İdaresi Başkanı Pavel Kirilenko, en son 17 Mayıs'ta Rus birliklerince bombalanan ve sonucunda 5 sivilin hayatını kaybettiği Bahmut kentine yeniden hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Kirilenko, Rus birliklerince bir kez daha havadan bombalanan Bahmut kentinde saldırı sırasında 5 katlı apartman, müstakil ev ve idari binanın isabet aldığını ve 6 kişinin enkazdan kurtarıldığını bildirdi.

Bahmut kentinde normalde 73 bin kişinin yaşadığını belirten Kirilenko, "Ruslar sivillere ateş açmaya devam ediyor. Ama zamanında gerçekleştirdiğimiz tahliyeler yüzlerce hayatı kurtarmamızı sağlıyor. Şu anda 73 bin kişiden 20 binden biraz fazla kişi hala kentte kalıyor." dedi.

Ukrayna Devlet Haber Ajansı Ukrinform'a göre, başkent Kiev'de ise Solomenskiy Bölge Mahkemesi'nde Ukrayna'daki savaş suçlarından yargılanan ilk Rus askeri Vadim Şişimarin savcı karşısına çıktı.

Sumi bölgesinde Ukraynalı sivili öldürmekten yargılanan Şişimarin, sorguda Rus ordusunda uzman çavuş olduğunu ve suçu da 28 Şubat'ta Sumi bölgesinde diğer Rus askerin emriyle işlediğini söyledi.

Suçunu kabul eden Şişimarin, öldürdüğü kişinin eşinden af diledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aleksiy Gromov ise Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin tahliyesine yönelik faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Gromov, Mariupol yönünde düşman saldırılarının azaldığını ve şu anda Ukraynalı askerleri tahliye etmek için önlemlerin alındığını bildirdi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından tahliye edilen Ukraynalı askerleri kayda aldıklarını açıkladı.