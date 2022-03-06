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Dünya Ukrayna halkı savaştan kaçıyor
Dünya

Ukrayna halkı savaştan kaçıyor

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e komşu Irpin'de siviller, havaya uçurulan bir köprü üzerinden tahliye ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 02:16:00 -

Ukrayna’nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev’e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 10 gündür süren saldırılarında kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

Havaya uçurulan köprüden tahliye yapıldı

Başkent Kiev’in bitişiğindeki Irpin kentinde siviller, Rus konvoyunun ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

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