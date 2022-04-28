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Dünya Ukrayna duyurdu: Guterres'in ziyareti sırasında oldu
Dünya

Ukrayna duyurdu: Guterres'in ziyareti sırasında oldu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Kiev'e son füze saldırısının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti sırasında olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 23:44:00 -
Ukrayna duyurdu: Guterres'in ziyareti sırasında oldu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Kiev'e son füze saldırısının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti sırasında olduğunu duyurdu.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu akşam saatlerinde Kiev'e düzenlediği saldırıları hatırlatarak, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov başkentimizi ziyaret ettiğinde, Rusya Kiev'i seyir füzeleriyle vurdu. Rusya, bu iğrenç barbarlıkla Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya karşı tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da paylaşımında Guterres'in Kiev'i ziyareti sırasında Rusya'nın şehri seyir füzeleriyle vurduğuna işaret ederek, "Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var. Moskova'dan kartpostal mı? Rusya hala BM Güvenlik Konseyi'nde yer alıyor mu?" dedi.

Rusya bugün akşam saatlerinde Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'ne füze fırlatmış, Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Rusya'ya ait füzenin sivillerin yaşadığı evleri vurduğunu söylemişti.

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