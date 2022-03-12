  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna duyurdu: En az 6 füze fırlatıldı
Dünya

Ukrayna duyurdu: En az 6 füze fırlatıldı

Ukrayna, Rusya'nın Vasılkiv'de bulunan askeri havaalanına en az 6 füze fırlattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 11:22:00 -
Ukrayna duyurdu: En az 6 füze fırlatıldı

Ukrayna, başkent Kiev yakınlarındaki Vasılkiv kentinde bulunan askeri havaalanı bölgesine Rusya'nın en az 6 füze fırlattığını bildirdi.

Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 07.00 civarında Vasılkiv'deki askeri havaalanının bulunduğu bölgeye Rus birlikleri güçlü hava saldırısı düzenledi.

En az 6 füzenin fırlatıldığı saldırı sonucunda bölgedeki bir petrol deposu alev aldı ve mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede polis, hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay