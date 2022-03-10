  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan flaş sözler
Gündem

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan flaş sözler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye'deki üçlü zirve sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Yeniakit Publisher
2022-03-10 12:54:00 - 2022-03-10 13:07:36
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan flaş sözler

Türkiye ve dünya için tarihi bir gün yaşanıyor. Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde görüştü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye'deki üçlü zirve sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Kuleba'nın açıklamalarının satırbaşları:

24 saatlik ateşkesi gündeme getirdik. En acil insani yardımları halletmek için. Bu konuda da ilerleme kaydedemedik. Rusya'da bu konuda karar verecek başkaları var.

Çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Ülkedeki insani konuların çözülmesi için gerekli çabaları sürdüreceğiz.

Yine görüşmeler yapabiliriz eğer çözüm olası ise.

İki bakan buluştuğu zaman barış ve güvenlik konularını müzakere etme sorumlulukları olduğunu düşünüyorum.

Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı.

Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız.

Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay