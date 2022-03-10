Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan flaş sözler

Türkiye ve dünya için tarihi bir gün yaşanıyor. Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde görüştü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye'deki üçlü zirve sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Kuleba'nın açıklamalarının satırbaşları:

24 saatlik ateşkesi gündeme getirdik. En acil insani yardımları halletmek için. Bu konuda da ilerleme kaydedemedik. Rusya'da bu konuda karar verecek başkaları var.

Çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Ülkedeki insani konuların çözülmesi için gerekli çabaları sürdüreceğiz.

Yine görüşmeler yapabiliriz eğer çözüm olası ise.

İki bakan buluştuğu zaman barış ve güvenlik konularını müzakere etme sorumlulukları olduğunu düşünüyorum.

Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı.

Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız.

Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım.

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