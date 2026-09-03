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Dünya Ukrayna bu kez İDA’larla vurdu: Rusya’nın turizm şehri Soçi’ye bomba yağdı
Dünya

Ukrayna bu kez İDA’larla vurdu: Rusya’nın turizm şehri Soçi’ye bomba yağdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, misilleme saldırıları ile devam ediyor. Kiev, Moskova’nın enerji tesislerine yönelik saldırılarına misilleme olarak Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki turizm kenti Soçi’de limanları vurdu. Saldırının insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiği öğrenilirken, hasarın boyutu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Rusya- Ukrayna savaşında dikkat çeken bir saldırı daha gerçekleşti. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki önemli turizm merkezlerinden Soçi'nin deniz limanı saldırıya uğradı.

3 Eylül sabahı kent merkezinde güçlü patlamalar duyuldu. Yerel kaynaklar ve bölgeden gelen görüntüler, patlamaların ardından Soçi Limanı çevresinden yoğun siyah duman yükseldiğini ortaya koydu.

Ekteki yaklaşık 20 saniyelik videoda da liman bölgesinden gökyüzüne doğru yükselen yoğun ve koyu renkli duman açık şekilde görülüyor. Görüntünün çekildiği noktadan yangının veya hasarın kaynağı ise seçilemiyor.

SALDIRI DENİZ DRONUYLA YAPILDI

Dış basındaki ilk haberlerde saldırının Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. ASTRA'nın görüntüler üzerinden yaptığı OSINT analizine göre liman çevresinde iki ayrı duman noktası tespit edildi. Bölgedeki kaynaklar da insansız deniz aracı saldırısı yaşandığını bildirdi.

Saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin haberler bulunmakla birlikte, mevcut kaynaklarda Kiev yönetiminin saldırının sorumluluğunu üstlendiğine dair resmi bir açıklama yer almıyor.

HEDEFİN NE OLDUĞU TARTIŞILIYOR

Saldırının hedefi konusunda ise farklı bilgiler geliyor. Bazı Ukrayna kaynakları, hedefin açık denizde petrol ve doğal gaz faaliyetlerine destek sağlayan çok amaçlı bir ikmal gemisi olabileceğini ileri sürdü. Başka kaynaklarda ise limandaki Pantsir-S1 hava savunma sistemi, radar veya devriye gemilerinin hedef alınmış olabileceği iddia edildi. Bu iddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR KISITLANDI

Saldırı sırasında bölgedeki hava trafiği de etkilendi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, Soçi ve Gelencik havalimanlarında uçakların geliş ve kalkışlarına geçici kısıtlama getirildiğini duyurdu. Kurum, kararın uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığını açıkladı.

MOSKOVA DA DRONLARIN HEDEFİNDEYDİ

Soçi'deki saldırı, Rusya'nın farklı bölgelerinin yoğun insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı saatlerde gerçekleşti. Moskova bölgesinde gece boyunca 56 insansız hava aracının düşürüldüğü açıklanırken Kubinka ve Pavlovski Posad'daki bazı konutlarda isabet ve hasar meydana geldiği bildirildi.

Soçi Limanı'ndaki saldırının yol açtığı hasarın boyutu ve doğrudan hangi hedefin vurulduğu konusunda ise henüz kesin bilgi bulunmuyor.

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