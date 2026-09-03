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Gündem Siyonistler Batı Yaka’da katliam yaptı! Biri çocuk 2 Filistinli şehit
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Siyonistler Batı Yaka’da katliam yaptı! Biri çocuk 2 Filistinli şehit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Siyonistler Batı Yaka’da katliam yaptı! Biri çocuk 2 Filistinli şehit

Soykırımcı İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Yaka’nın Ramallah kenti yakınlarındaki Mugayyir köyüne düzenlediği baskın kanlı bitti. İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 16 yaşındaki Halil Rasim Halil Şahade ile 19 yaşındaki Ömer Muhammed Naci Naasan şehit oldu.

İşgal altındaki Batı Yaka bir kez daha İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına sahne oldu.

Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyüne düzenlenen baskında biri çocuk 2 Filistinli şehit oldu.

KÖYE BASKIN DÜZENLEDİLER

Mugayyir Köy Meclisi Başkanı Emin Ebu Aliya, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, soykırımcı İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye baskın düzenlediğini aktardı.

Ebu Aliya'nın verdiği bilgilere göre İsrail askerleriyle birlikte köyün merkezine doğru ilerleyen İsrailliler, Filistinlilere ait iki eve saldırdı ve koyunlarını çaldı.

KESKİN NİŞANCILAR BİNALARA KONUŞLANDI

Baskın sırasında İsrail ordusuna bağlı keskin nişancılar köy merkezindeki binalara konuşlandı.

Koyunları çalan İsrailliler ile bölgedeki Filistinliler arasında yaşanan olay sırasında İsrail askerleri ateş açtı.

Açılan ateş sonucu iki Filistinli ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

16 YAŞINDAKİ HALİL DE ŞEHİT OLDU

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Mugayyir köyünde açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Ömer Muhammed Naci Naasan ile 16 yaşındaki Halil Rasim Halil Şahade'nin şehit olduğunu açıkladı.

Böylece İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin henüz 16 yaşında bir çocuk olduğu resmî olarak açıklandı.

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