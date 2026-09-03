Trabzonspor'la anılmıştı: Arda Turan ne yapacak? Hayalindeki lig neresi...

İddialı bir kadro oluşturan Trabzonspor'da beklentiler daha da yükselmişti. Ancak henüz sezonun başında hem Avrupa hem de ligdeki kötü sonuçların ardından ortalık karıştı. Teknik Direktör Fatih Tekke'yle yollar ayrıldı. Bordo-Mavili takımın hoca adayları arasında Arda Turan'ın da bulunduğu iddia edildi.