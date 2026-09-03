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Spor
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Trabzonspor'la anılmıştı: Arda Turan ne yapacak? Hayalindeki lig neresi...

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Trabzonspor'la anılmıştı: Arda Turan ne yapacak? Hayalindeki lig neresi...

Sosyal medyada birçok taraftarın adını sayısız kez geçirdiği Arda Turan Trabzonspor'a ne cevap verecek...

#1
Foto - Trabzonspor'la anılmıştı: Arda Turan ne yapacak? Hayalindeki lig neresi...

Fatih Tekke'yle yolların ayrılması sonrasında Trabzonspor'un başına Arda Turan'ın geçebileceği iddia edilmişti. Peki 39 yaşındaki teknik direktördeki son durum ne?

#2
Foto - Trabzonspor'la anılmıştı: Arda Turan ne yapacak? Hayalindeki lig neresi...

İddialı bir kadro oluşturan Trabzonspor'da beklentiler daha da yükselmişti. Ancak henüz sezonun başında hem Avrupa hem de ligdeki kötü sonuçların ardından ortalık karıştı. Teknik Direktör Fatih Tekke'yle yollar ayrıldı. Bordo-Mavili takımın hoca adayları arasında Arda Turan'ın da bulunduğu iddia edildi.

#3
Foto - Trabzonspor'la anılmıştı: Arda Turan ne yapacak? Hayalindeki lig neresi...

Peki Arda Turan'ın planı nasıl? 39 yaşındaki çalıştırıcının Shakhtar Donetsk ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi var. Öncelikle başarılı teknik adam, kontratının son senesinde Ukrayna ekibinden ayrılmayı düşünmüyor.

#4
Foto - Trabzonspor'la anılmıştı: Arda Turan ne yapacak? Hayalindeki lig neresi...

Sonrasında ise bir ayrılık yaşanma olasılığı son derece yüksek... Arda Turan'ın en büyük hedefinin La Liga oluğu öğrenildi. Ve hayalindeki takım; futbolcuyken de büyük başarılar kazandığı Atletico Madrid... Yıllardır Madrid'in başında bulunan Diego Simeone'nin mukavelesi de tıpkı Arda Turan gibi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak. Eğer Arjantinli hoca sezon sonunda ayrılırsa, Arda Turan'ın ciddi şekilde değerlendirileceği konuşuluyor.

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