Leao geldi böyle oldu: MR'a giden Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber
Galatasaray'da Leao'nun sol kanada gelmesiyle birlikte Barış Alper'in aniden sakatlanması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesine sebebiyet verdi...
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Galatasaray'da Leao'nun sol kanada gelmesiyle birlikte Barış Alper'in aniden sakatlanması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesine sebebiyet verdi...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşanıyor.
Ayağındaki problem nedeniyle antrenmana çıkamayan Barış Alper Yılmaz, MR'a gitti. Sabah'a göre milli futbolcunun yarınki Başakşehir maçına yetişmesi zor.
Sağlık heyeti, Barış Alper Yılmaz'ın durumunu yakından takip ediyor.
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