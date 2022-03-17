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Dünya Ukrayna Başsavcılığı: 'Rusya'nın saldırılarında 108 çocuk hayatını kaybetti'
Dünya

Ukrayna Başsavcılığı: 'Rusya'nın saldırılarında 108 çocuk hayatını kaybetti'

Ukrayna Başsavcılığına göre, 24 Şubat’tan itibaren Rus saldırıları sonucu Ukrayna’da 108 çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 18:41:00 -
Ukrayna Başsavcılığı: 'Rusya'nın saldırılarında 108 çocuk hayatını kaybetti'

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ordusunun 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da gerçekleştirdiği saldırılarda 108 çocuğun hayatını kaybettiği ve 120'den fazlasının yaralandığı bildirildi.

411'den fazla eğitim kurumunda hasar meydana geldi

Açıklamaya göre bombardımanlar, 63'ü tamamen yıkılmış olan 411'den fazla eğitim kurumuna da zarar verdi. En fazla hasar gören eğitim kurumu Donetsk bölgesinde 119 olarak kayıtlara geçti. Harkov bölgesinde 77, Mikolayiv bölgesinde 30, Sumi bölgesinde 28, Kiev bölgesinde 35, Herson bölgesinde 21 ve Kiev'de 24 eğitim kurumu büyük hasar gördü.
Engelli çocuklara yönelik merkezler de dahil olmak üzere 11'den fazla sağlık kurumu ve 3 rehabilitasyon merkezi de saldırıların hedefi oldu.
 

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