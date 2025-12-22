  • İSTANBUL
Ukrayna başkanı Zelenskiy paylaşım yaptı: Savaşı sona erdirmek için bir plan mevcut! 13 Asker esir alındı...

Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için barış planı üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut." paylaşımı yaparken askerlerle ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.

"Ukrayna Diplomatik Hizmet Günü" vesilesiyle başkent Kiev'de, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen etkinlikte konuşan Zelenskiy, savaşın sürdüğü ülkeye verdiği hizmetlerinden dolayı Ukraynalı diplomatlara teşekkür etti ve ülkesinin bugün küresel destek aldığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Ukrayna'da geçici ateşkese karşıyız diye  ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Zelenskiy, "Ukrayna, kendi uzun tarihi boyunca ilk kez neredeyse tüm dünyayı birleştirmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için geçen ay hazırladığı barış planı üzerinde müzakerelerin sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmek için verimli ve anlamlı bir müzakere sürecinin içerisinde bulunmamız çok önemlidir ve bu, her şeyden önce stratejik ortağımız Amerika ile yapılan görüşmelerdir." dedi.

Sumi bölgesinde 13 Ukrayna askeri esir alındı

Etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki son gelişmelere de değindi.

Cephe hattındaki durumun Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğunu ve mevzileri korumaya devam ettiklerini söyleyen Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrinde çatışmaların sürdüğünü, burada yaklaşık 1100 Rus askerinin bulunduğunu aktardı.

Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırıyı sürdürdüklerini dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı, burada yarım kilometre daha ilerlediklerini aktararak "Bugün Kupyansk'ı kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Rusya sınırı yakınındaki Grobovske köyünde sivilleri "zorla kaçırdığını" belirtti.

Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 52 Ukrayna vatandaşının kaçırıldığını aktaran Zelenskiy, bu köyde ayrıca 13 Ukraynalı askerin de esir alındığı bilgisini verdi.

Esir düşen askerlerin burada sivillere zarar vermemek için çatışmaya girmediğini dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı, "Askerlerimiz orada düşmanı yok edebilirdi, topçu ve insansız hava araçlarıyla uzaktan imha edebilirdi ancak orada siviller olduğu için bunu yapmadılar." şeklinde konuştu.

20 maddelik barış planı

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için ABD'de son 3 gün boyunca Ukrayna heyetinin de katılımıyla barış görüşmeleri yapıldığını hatırlattı.

Ukrayna heyetinin bugün ülkeye döneceğini aktaran Zelenskiy, "Bu gece burada olacaklar ve sabah detayları öğreneceğiz. Bence ilk taslaklar için yapabileceğimiz her şey zaten yapıldı. 20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut." bilgisini paylaştı.

ABD heyetinin şimdilik Rusya'nın temsilcileri ile görüşmeleri sürdüreceğini ifade eden Zelenskiy, "Öncelikle Ukrayna için, Ukraynalılar için, onurlu bir barışla bu savaşı sonlandırmalıyız." dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın görevden alınabileceğine ilişkin ortaya çıkan iddiaları da yalanladı.

