Ukrayna açıkladı! Irpin'den 200'ü çocuk toplam 2 bin kişi tahliye edildi
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor. Kiev’e yakın mesafede bulunan Irpin şehrinde 200’ü çocuk toplam 2 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Irpin şehrinde 2 bin kişi tahliye edildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 15’inci gününe girerken, birçok kentte tahliyeler sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan geçici ateşkesi anlaşması kapsamında başkent Kiev’e 20 kilometrelik Irpin’de tahliyeler bugün de devam etti.
200’ü çocuk toplam 2 bin kişi tahliye edildi
Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irpin’den 200’ü çocuk toplam 2 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktarıldı.