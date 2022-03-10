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Dünya Ukrayna açıkladı! Irpin'den 200'ü çocuk toplam 2 bin kişi tahliye edildi
Dünya

Ukrayna açıkladı! Irpin'den 200'ü çocuk toplam 2 bin kişi tahliye edildi

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor. Kiev’e yakın mesafede bulunan Irpin şehrinde 200’ü çocuk toplam 2 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 18:59:00 -
Ukrayna açıkladı! Irpin'den 200'ü çocuk toplam 2 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Irpin şehrinde 2 bin kişi tahliye edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 15’inci gününe girerken, birçok kentte tahliyeler sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan geçici ateşkesi anlaşması kapsamında başkent Kiev’e 20 kilometrelik Irpin’de tahliyeler bugün de devam etti.

200’ü çocuk toplam 2 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irpin’den 200’ü çocuk toplam 2 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktarıldı.

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