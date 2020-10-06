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Aktüel Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor
Aktüel

Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:17:55 -
Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor

KİEV (AA) - Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirterek, 48 adet SİHA satın almayı planladıklarını bildirdi.

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Nozdriya, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy başkanlığındaki heyet ile yaptığı Türkiye ziyaretinin kendisinde olumlu bir izlenim bıraktığını aktardı.

Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirten Nozdriya, Ukrayna ordusunun 6-12 SİHA kompleksi satın almayı planladığını dile getirdi.

Nozdriya, her kompleksin 4 SİHA ve 1 yer kontrol istasyonundan oluştuğunu vurgulayarak "Yani Ukrayna 48 adet SİHA almayı planlıyor." ifadesini kullandı.

Ortak üretim olacağı için maliyetin 3'te 1 oranına düşeceğini belirten Nozdriya, bu SİHA'ların Türk versiyonundan biraz farklı olabileceğini, gelecekte Ukrayna'nın ortak üretim SİHA'ları Türkiye'nin olmadığı pazarlara ihraç etme olasılığının da görüşüldüğünü söyledi.

Türkiye'den alınan İHA'ların farklı zamanlarda özellikle kışın deneme sürecinin devam ettiğini vurgulayan Nozdriya, bir sonraki siparişin bu test sonuçlarına bağlı olduğuna dikkati çekti.

Nozrdriya, Baykar'ın sadece Ukrayna pazarına girmek değil, yatırım yapmak istediğini belirterek, Ukrayna'nın da deneme aşamasında olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı motorlarını tedarik ederek Türkiye'ye malzeme sağladığını hatırlattı.

Ukrayna, Türkiye'den geçen sene 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın almıştı.

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