Uğurcan'a şimdi de İngiliz devi talip

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır'a bir İngiliz ekibi daha talip oldu.

Bu sezon Trabzonspor'un ligde açık ara lider olmasındaki en büyük etken, şüphesiz kaleci Uğurcan Çakır'ın göstermiş olduğu müthiş performans yer alıyor diyebiliriz. 129 şutun 106'sını kalesini gole kapatan milli kaleci yakalamış olduğu %82 oran ile Avrupa'nın zirvesine yerleşmiş durumda. Başarılı kaleciyi birçok Avrupa takımı da yakından takip ediyor, özellikle İngiliz kulüpleri Çakır için devrede...

Leeds United, Uğurcan Çakır ile ilgileniyor

Fanatik'te yer alan habere göre; İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leeds United, başarılı kaleci için devreye girdi.

Menajeriyle temastalar

İngiliz ekibinin yetkililerinin, başarılı file bekçisinin menajeriyle temasa geçtikleri öğrenildi. İlerleyen süreçte Premier Lig temsilcisi, Trabzonspor’un kapısını çalabilir.

Daha önce Uğurcan’a yapılan teklifleri yetersiz bulan ve 20 milyon Euro’luk beklentisi devam eden Bordo-Mavili yönetim, matematiksel olarak şampiyonluk garantilendikten sonra yeni teklifleri değerlendirmeye alacak.

Daha önce Uğurcan’a yapılan teklifleri yetersiz bulan ve 20 milyon Euro’luk beklentisi devam eden Bordo-Mavili yönetim, matematiksel olarak şampiyonluk garantilendikten sonra yeni teklifleri değerlendirmeye alacak.

"Avrupa hayalim var"

Uğurcan Çakır daha önce pek çok kez "Trabzonspor'la şampiyonluk kupasını kaldırmadan ayrılmak istemiyorum. Ondan sonrasında Avrupa hayalim var" ifadelerini kullanmıştı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan 25 yaşındaki kalecinin bordo-mavili takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon 33 maçta sahaya çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 32 gol gördü.