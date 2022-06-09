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Spor Uğurcan Çakır ve Abdülkadir için karar verildi!
Spor

Uğurcan Çakır ve Abdülkadir için karar verildi!

Gelecek sezon en önemli hedefini Şampiyonlar Ligi'nde yer almak olarak belirleyen son şampiyon Trabzonspor'da iç transfer hareketliliği devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 16:42:00 -
Uğurcan Çakır ve Abdülkadir için karar verildi!

Gelecek sezon en önemli hedefini Şampiyonlar Ligi'nde yer almak olarak belirleyen son şampiyon Trabzonspor'da iç transfer hareketliliği devam ediyor.

Djaniny ve Denswil ile yaptığı görüşmelerde mesafe kaydeden bordo-mavililer, önemli bir hamle için de harekete geçti.

HAMSİK PİSTLERDE!

Bordo-mavililerin yıldızı Marek Hamsik, yorucu geçen sezonun stresini yarış pistlerinde atıyor. Birçok futbolcu tatilde deniz ve güneşin keyfini çıkartırken Slovak futbolcu, Ferrari'nin davetlisi olarak Avusturya Salzburg'daki yarış pistine gitti ve burada araçları test etti.

BAKASETAS'A ÇİZME'DEN TALİP

Trabzonspor'da geride kalan sezon 43 maçta 9 gol, 8 asistlik katkı yaparak takımın skor yükünün önemli bir bölümünü çeken Anastasios Bakasetas'ın ismi birçok takımla anılıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Transferde ona ilgi var" dediği yıldız oyuncu, Yunanistan Milli Takımı ile oynadığı son iki maçta da fileleri sarsmıştı.

28 yaşındaki orta saha ile ilgilenen takımın Fiorentina olduğu ortaya çıktı. İtalyan ekibinin henüz teklif yapmadığı ancak önümüzdeki günlerde kulübün kapısını çalacağı kaydedildi.

Yönetim, lig bittikten sonra "Makul teklifler gelirse ayrılmak istiyoruz" şeklinde açıklama yapan kaptan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmayı planlıyor. Bunun için ciddi bir kazanç düzenlemesi içeren teklif hazırlayan Fırtına, iki oyuncuyla masaya oturacak.

YENİ TEKLİF: 22 MİLYON TL

Şu an yılda 9 milyon TL (490 bin Euro) kazanan ve yabancılarla maaşları arasında büyük fark olan Uğurcan ve Abdülkadir'in ücretlerinin 1 milyon 200 bin Euro (22 milyon TL) seviyesinin üzerine çekilmesinin planlandığı öğrenildi.

Ayrılmak istediklerini dile getiren ikilinin yönetimden gelecek bu teklif karşısında nasıl bir tepki vereceği şimdilik belirsizliğini koruyor. 


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