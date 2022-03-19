Uğurcan Çakır için geliyorlar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne bağlı bir konsorsiyumun satın aldığı Newcastle United'ın Uğurcan Çakır'ı transfer edeceği geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. Abdülkadir Ömür'de yaptığı hatayı yapmak istemeyen Trabzonpor'un bu kez satışa razı olduğu iddia edildi.

Yıllar süren şampiyonluk hasretini dindirmeye hazırlanan Trabzonspor, bir yandan da yıldız oyuncularına gelen tekliflerle meşgul. Bordo-mavililerin başarısında aslan payına sahip olan Uğurcan Çakır için Newcastle United iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun genç eldiveni elden çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi.

25 MİLYON EUROYLA GELİYORLAR

Ajansspor'un İngiliz basınından aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle'ın, Uğurcan Çakır transferini bitirmeye hazırlandığı ve Premier Lig kulübünün, milli kaleci için 25 milyon euroluk bir teklife hazırlandığı kaydedilmişti.

BU KEZ PİŞMANLIĞA YER YOK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz yılın haziran ayında, Abdülkadir Ömür'ü satmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Manchester City 23 milyon sterlin verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım." demişti. Ağaoğlu'nun bu kez hata yapmayacağı ve Uğurcan'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki başarılı eldivenin piyasa değeri 17 milyon euro.