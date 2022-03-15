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Dünya Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül
Dünya

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül

Frankfurt’taki St. Pauls Kilisesi’nde düzenlenen törende BioNTech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e ödül verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 08:18:00 -
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile şirketin Başkan Yardımcısı Kariko'ya Frankfurt’taki St. Pauls Kilisesi’nde düzenlenen törende 120 bin euro değerindeki 'Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülü' verildi.

Paul-Ehrlich Vakfı Başkanı Thomas Boehm, törende yaptığı konuşmada, Türeci, Şahin ve Kariko’nun hastalıkları önleyici ve tedavi edici amaçlar için mesajcı RNA'yı (mRNA) geliştirmelerinden dolayı ödüllendirildiklerini belirterek, üç bilim insanın bu çalışmalarının Kovid-19’a karşı etkili bir aşı ile sonuçlandığını ifade etti.

Cambrige Üniversitesi'nden John Walker de BioNTech şirketindeki bilim insanlarının Kovid-19’a karşı hızlı bir şekilde geliştirdikleri aşı ile dünya çapında sayısız insanın yararlandığına işaret etti.

BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) Şahin, törende yaptığı konuşmada, ödülü bilim dünyası adına aldığını dile getirerek, onur duyduklarını vurguladı.
Şahin, mRNA teknolojisiyle Kovid-19 salgınında milyonlarca hayatın kurtarıldığını belirterek, bu teknolojinin kanser dahil birçok hastalığa çare olması için çalıştıklarını söyledi.

Ayrıca, Şahin, ödül töreninden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek beş ila on yıl içinde mRNA teknolojisiyle bir dizi başarı yakalayacaklarına inandıklarını belirterek, sadece 10 ayda Kovid-19 virüsüne karşı aşı geliştirmenin tıp alanında büyük bir etki oluşturduğunu kaydetti.

Türeci, Şahin ve Kariko'nun 'Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülüne"' layık görüldükleri Eylül 2021'de açıklanmıştı.

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