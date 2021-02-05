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Gündem Uğur Dündar’dan ego patlaması! Beni tanımayandan bir halt olmaz
Gündem

Uğur Dündar’dan ego patlaması! Beni tanımayandan bir halt olmaz

Halktan kopuk sosyetik yaşantısıyla tanınan gazeteci Uğur Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ego patlaması yaşayarak karşısındaki kişiyi aşağıladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 17:00:00 -
Uğur Dündar’dan ego patlaması! Beni tanımayandan bir halt olmaz

Millete uzak sosyeteye yakın ideolojinin temsilcilerinden Uğur Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında adeta ego patlaması yaşadı. Geçmiş dönemde yaşadığı bir olayı anlatan Dündar, karşısındaki kişiyi sosyal medya hesabından aşağıladı.

Ego patlaması

Sosyeteye yakın gazeteci Uğur Dündar, geçmiş dönemde bir otoyol gişesinde başından geçen olayı anlattı. Gişe memurunun kendisine baktıktan sonra isimleri karıştırarak başka gazetecilerin ismini söylediğini ifade eden Dündar, kendisini hatırlayamadığı gerekçesiyle gişe memurunu aşağıladı. Halktan kopuk sosyeteye yakın yaşantısıyla tanınan Uğur Dündar karşısındaki kişiyi aşağıladığı paylaşımında "Günün birinde otoyol gişesinde ödeme yapıyorum. Grevli dikkatle baktıktan sonra 'Aa Mehmet Ali Kırca' dedi. Bilemediğini söyleyince "Uğur Kırca, yok yok Muhtar Birand, Mehmet Ali Dündar'derken arkadan korna sesi gelince gaza bastım. Merak ediyorum o kişi şimdi rektör olmuş mudur?" dedi.

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