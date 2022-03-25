Uğur Dündar yıllar önce yaptığı 'jesti' reklam aracı olarak kullandı!

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için, Prof. Dr. Nail Kır, Sait Yılmaz ve mevcut Başkan Vefa Küçük ile yarışacak olan Sözcü yazarı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın bir videosunu paylaştı.

Yıllar önceki jestini reklam aracı yaptı!

Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük'ün, adaylığını, "Şimdi kendisi ısmarlama aday ve bir projenin adayı. Bu ısmarlama aday aynı zamanda sipariş aday. Kendisi diyor ki ben Fenerbahçe'yi ayrıştırmaya değil birleştirmeye geliyorum, kişilerin değil Fenerbahçelilerin adayıyım. Sen kişinin adayısın Fenerbahçe'nin değil. Birleştirmeye değil, bölmek, parçalamak, karıştırmak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için kulübe aday oluyorsun." ifadeleri ile eleştirdiği Uğur Dündar, bir dönem Fenerbahçe Kulübü'ne maddi destek de bulunmak istediğinin reklamını yaptı.

Dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın videosunu paylaşan Dündar, mesajına, "Yıl 2001. Ekonomik kriz günleri. Bankaların batacağı, Türkiye'nin moratoryum ilan edeceği söyleniyor. Fenerbahçe Başkanı sayın Aziz Yıldırım kulübe kredi bulmakta zorlanıyor. Bu kritik süreçte aramızda şu konuşma geçiyor." notunu düştü.