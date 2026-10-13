Gökyüzünde adeta dans ettiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amasya Suluova'da sürü halinde uçan sığırcıklar, gökyüzünde oluşturdukları şekillerle dikkat çekti.
Amasya Suluova’da sabah saatlerinde gökyüzü sığırcıkların dansına sahne oldu. Toplu şekilde farklı yönlere uçan sığırcıklar, vatandaşların ilgisini çekti. Sığırcıkların dansına kısa bir süre başka kuşlar da dahil oldu.
Bazı vatandaşlar sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.