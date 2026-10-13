  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yasa dışı bahiste, 8,5 milyarlık para hareketliliği: 13 ilde operasyon 102 kişi yakalandı Dünyadaki uygulamalar ortaya çıktı! Yabancı araçlara neden askeri tesisler yasak? Bakan Göktaş iftiracı tayfaya sordu! Benim erişimim bile sınırlıyken siz bu bilgilere nasıl ulaştınız? İki bakan bir araya geldi! Fidan ile Gürlek görüştü Dört büyüklerin toplam borcu rekora koşuyor! Teröristbaşının sağ koluydu: Siyonistten soykırıma akılalmaz savunma ‘Seyfi Dede’nin torunlarından 2 No’lu baroya linç Pakistan’da tren raydan çıktı! 6 ölü, 30 yaralı Ekrem son şovuna hazırlanıyor Başörtüsü mağduru Leyla Şahin Usta’dan hüzünlü paylaşım: Ağlama karanfil beni de ağlatma
Yaşam Gökyüzünde adeta dans ettiler
Yaşam

Gökyüzünde adeta dans ettiler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Amasya Suluova'da sürü halinde uçan sığırcıklar, gökyüzünde oluşturdukları şekillerle dikkat çekti.

Amasya  Suluova’da sabah saatlerinde gökyüzü sığırcıkların dansına sahne oldu.  Toplu şekilde farklı yönlere uçan sığırcıklar, vatandaşların ilgisini çekti. Sığırcıkların dansına kısa bir süre başka kuşlar da dahil oldu.

 

Bazı vatandaşlar sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Ormanda keşif yaparken fark etti! Renkleriyle dikkat çeken nadir sülün o ilimizde görüntülendi
Ormanda keşif yaparken fark etti! Renkleriyle dikkat çeken nadir sülün o ilimizde görüntülendi

Yaşam

Ormanda keşif yaparken fark etti! Renkleriyle dikkat çeken nadir sülün o ilimizde görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23