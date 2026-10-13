Üreticiler, 2026-2027 alım fiyatını merakla bekliyordu: Şeker pancarında fiyat ton başına 3.720 lira

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçimize alım güvencesi sunan şeker pancarı tarımı, üreticilerimizin geleceği kadar ülkemizin stratejik gücü açısından da büyük önem taşımaktadır.

Tarladan fabrikaya uzanan bu güçlü zincir, şeker sanayimizi ikinci asrına taşıyacak en önemli dayanaktır. Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2026-2027 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 3.720 TL (3 bin 720) olarak belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, alınan bu kararın Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz.”