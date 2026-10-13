Bakan Hakan Fidan'dan İran teması
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Bölgedeki son gelişmeleri ele alındı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ele alarak devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi.