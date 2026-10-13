  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız! Azerbaycan’daki kısıtlama İstanbul’da protesto edilecek: Konsolosluk önünde başörtüsü eylemi Disiplinsiz teğmen eskisi neyin peşinde? Yine tehdit yine kılıç sallama 1 kişi hayatını kaybetti! Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü 5,5 asırlık ecdad mirasında kültürel soykırım: Camiyi ibadete değil, resim sergisine açtılar Şantajı ve baskıyı mahkemede tane tane anlattı: İBB’ye 12 milyonluk rüşvet Yasa dışı bahiste, 8,5 milyarlık para hareketliliği: 13 ilde operasyon 102 kişi yakalandı Dünyadaki uygulamalar ortaya çıktı! Yabancı araçlara neden askeri tesisler yasak? Bakan Göktaş iftiracı tayfaya sordu! Benim erişimim bile sınırlıyken siz bu bilgilere nasıl ulaştınız? İki bakan bir araya geldi! Fidan ile Gürlek görüştü
Gündem Bakan Hakan Fidan'dan İran teması
Gündem

Bakan Hakan Fidan'dan İran teması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Hakan Fidan'dan İran teması

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

 

Bölgedeki son gelişmeleri ele alındı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ele alarak devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi.

Fidan’dan peş peşe kritik mesajlar: Karadeniz uyarısı, Mekke İttifakı açıklaması
Fidan’dan peş peşe kritik mesajlar: Karadeniz uyarısı, Mekke İttifakı açıklaması

Gündem

Fidan’dan peş peşe kritik mesajlar: Karadeniz uyarısı, Mekke İttifakı açıklaması

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Rize'ye özgü 9 Satsuma mandalina çeşidi tescillendi, sertifikalı fidan için temel atıldı
Rize'ye özgü 9 Satsuma mandalina çeşidi tescillendi, sertifikalı fidan için temel atıldı

Tarım

Rize'ye özgü 9 Satsuma mandalina çeşidi tescillendi, sertifikalı fidan için temel atıldı

İki bakan bir araya geldi! Fidan ile Gürlek görüştü
İki bakan bir araya geldi! Fidan ile Gürlek görüştü

Gündem

İki bakan bir araya geldi! Fidan ile Gürlek görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23