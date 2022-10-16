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Dünya Uganda'da Ebola alarmı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Ebola nedir, nasıl bulaşır, belirtileri
Dünya

Uganda'da Ebola alarmı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Ebola nedir, nasıl bulaşır, belirtileri

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Ebola virüsünün görüldüğü bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 19:50:00 - 2022-10-16 19:59:58
Uganda'da Ebola alarmı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Ebola nedir, nasıl bulaşır, belirtileri

Ebola ölüm oranı: Ebola virüsü, hayatı tehdit eden kanamalara yol açan %50 ile %90 vakanın ölümle sonuçlandığı ateşli bir hastalığa neden olmaktadır. Bu virüs filovirüsler ailesinden bir RNA virüsüdür.

Uganda'da Ebola alarmı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Ebola salgını ile boğuşan Uganda'dan kritik hamle geldi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Ebola virüsünün görüldüğü bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ebola virüsünün görüldüğü Mubende ve Kasanda bölgelerine giriş çıkışların yasaklandığını söyleyen Museveni, bölgede 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade etti.

İlk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsüne rastlanan ülkede, şimdiye kadar virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

EBOLA VİRÜSÜ NEDİR? Ebola ne zaman çıktı?

Uganda'da Ebola, 2000'lerin başında yüzlerce kişinin, son olarak da 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

Ebola nasıl bulaşır?

Virüs, insanlara yabani hayvanlardan bulaşır ve insan popülasyonunda kişiden kişiye hasta insanların kanı, çeşitli salgıları, organları ya da vücut sıvıları ile ve bu tür sıvılarla kontamine olmuş nesnelerle temas edilmesi halinde bulaşarak yayılır. Meyve yarasaları Ebola virüsünün doğal konağı olarak değerlendirilir.

Ebola hastalığının belirtileri

Görülebilen önemli belirtilerden bazıları baş ağrısı, vücutta yaygın ağrılar, yüksek ateş, gözlerde konjunktivit, kanamalar, bulantı ve cilt döküntüleridir. Bunlara ek olarak böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları da görülebilmektedir.

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