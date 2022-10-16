Petrol üretiminde: Cezayir'den ''OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına'' destek geldi!

Cezayir Enerji ve Madenler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays arasında başkent Cezayir'de bir çalışma ve istişare toplantısı gerçekleşti.

Bakan Arkab ile OPEC Genel Sekreteri Gays'ın, birkaç haftadır küresel petrol piyasasını etkileyen spekülasyonlara karşı uluslararası petrol piyasasının mevcut durumunu ele aldıkları belirtilen açıklamada, toplantıda kısa ve orta vadede gelişme beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada Arkab ile Gays'ın OPEC+ grubunun 1 Kasım itibarıyla küresel petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltmayı hedefleyen anlaşmasının olumlu etkisine olan tam güvenlerini dile getirdikleri vurgulandı.

OPEC Genel Sekreteri Gays, 3 günlük resmi bir çalışma ziyareti için dün Cezayir'e gelmişti.

- NE OLMUŞTU?

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

İlginizi çekebilir → Zam açıklaması son dakika: 2023’te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu? - Son dakika asgari ücret tahminleri → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Son dakika: Brent petrol dibi gördü! Benzin ve motorinde indirim geliyor mu? Akaryakıt, LPG, indirim var mı? Fiyatları → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Altın fiyatları düştü! Altın fiyatları bugün: Gram altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Ekim 2022 serbest piyasada altın fiyatları → TIKLAYINIZ