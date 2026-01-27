Uganda ordusu 19 yıllık işgali sonlandırıyor

Uganda'nın ordu komutanlığı görevinde bulunan Muhoozi Kainerugaba, Somali'den çekileceklerini belirtti.

Uganda, Somali'de konuşlu askeri güçlerini tamamen geri çekmeye başlayarak yaklaşık 19 yıldır süren işgalini sona erdireceğini resmen açıkladı.

Açıklama, Uganda Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinde bulunan ve Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Muhoozi Kainerugaba tarafından yapıldı. Kainerugaba açıklamasında, "Somali'deki 19 yıllık varlığımızın ardından, yakın gelecekte güçlerimizi bu ülkeden tamamen çekme niyetindeyiz" dedi ve çekilme kararının yakında uygulanacağını belirtti.

Uganda ordusu 2007'den bu yana Somali'de bölgesel ve uluslararası misyonlar çerçevesinde yürütülen askeri müdahalenin önemli bir parçasıydı. Somali'de sivillere karşı birçok ihlale karışan Uganda ordusu çatışmalarda çok sayıda askerini de kaybetti.

Çekilme açıklaması, Afrika Birliği'nin AUSSOM misyonuna katılan Uganda güçlerinin, sahadaki operasyonlarını sürdürme kabiliyetlerini etkileyen askeri ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu bir zamanda geldi.

Son dönemde Uganda ordusunun yaşadığı kayıplarda artış yaşanıyordu.

Yaklaşık 20 yıldır süren saldırılara rağmen Afrika Birliği güçleri Eş Şebab'ı zayıflatmayı başaramadı. Bugün grup, ülkenin güney ve orta kesimlerinin yaklaşık yüzde 70'lik bir bölümünü kontrol altında tutuyor.

