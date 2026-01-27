  • İSTANBUL
Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor!


Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor!

ABD'de kar fırtınası hayatı felç ederken, soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği, 554 binden fazla kişinin ise elektriksiz kaldığı bildirildi.

Foto - Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor!

BD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.

Foto - Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor!

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu.

Foto - Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor!

Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası "ısınma merkezleri" kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü.

Foto - Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor!

Yetkililer, trafik kazaları, kar temizleme araçlarıyla yaşanan kazalar ve aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ülkenin üçte ikisinde etkili olan soğuk hava dalgasının gelecek günlerde de süreceğini bildirdi.

Foto - Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor!

Çevrimiçi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre, 554 binden fazla kişi halen elektriksiz. Uçuş takip verilerine göre ise ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Foto - Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor!

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyonu aşkın kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

Foto - Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor!

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

