  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik Dost ve kardeş ülkeden CHP'nin ayarını bozacak açıklama: Türkiye, bir süper güçtür Türkiye’nin gücünü kabul ettiler! “Biz treni kaçırdık ama Türkler…” Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen neler söyledi neler…! “Türkiye orta doğu bataklığını kurutmaya talip bir güneş” ASELSAN, NATO’nun taşınabilir hava savunma kabiliyetine katkı sunacak Nato'ya sihirli dokunuş Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı zihinlerinde bölücülük var Altın ve gümüş çok yüksekten uçmaya devam ediyor Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak"
Gündem Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatlerine karşı ağza alınmayacak küfürler savuran Hüseyin Günay, layık olduğu yeri buldu. NTV’den kovulan küfürbaz muhabir, soluğu milli değerlere saldırının merkezi haline gelen Halk TV’de aldı.

Hatırlanacağı üzere Ekim 2025'te Washington'da gerçekleşen tarihi Erdoğan-Trump zirvesi sırasında, Hüseyin Günay’ın gerçek yüzü ortaya çıkmıştı.

 

 

 

Beyaz Saray Önünde "İçindeki Pisliği" Kusmuştu

Canlı yayın kamerasının kayıtta olduğunu fark etmeden meslektaşıyla sohbet eden Günay, Türkiye'nin F-35 sürecinden Rusya ile olan enerji bağlarına kadar pek çok milli meselede "Türkiye hiçbir şey kazanmadı" diyerek felaket tellallığı yapmıştı. Üstelik bu analizlerini, devletin kurumlarını ve şahsiyetlerini hedef alan galiz küfürler ve argo ifadelerle süsleyerek gerçek niyetini ifşa etmişti.

 

 

Karanlık Odakların "Damat-Fidan" Senaryoları

Sadece küfür etmekle kalmayan Günay, Türkiye'nin savunma sanayii ve devlet hiyerarşisi hakkında dış mihrakların ağzıyla konuşmuş; Hakan Fidan, Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak üzerinden asılsız "kavga" senaryoları üretmişti. Kendi devletine sinsi bir operasyon çeken bu şahıs, o dönem NTV yönetimi tarafından kapının önüne konulmuştu.

 

 

Tencere Yuvarlandı, Kapağını Buldu: Yine Halk TV!

Günlerce ortalıktan kaybolan Günay'ın yeni adresi, Türkiye karşıtı her türlü söylemin "amiral gemisi" olan Halk TV oldu. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, bu transferi bir başarı hikayesi gibi pazarlayarak Günay’ın "Avrupa Temsilcisi" olduğunu duyurdu. Milli değerlere küfredenlerin sığınağı haline gelen Halk TV, böylece kadrosuna bir "milli irade düşmanı" daha eklemiş oldu.

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Müfterilerin kirli oyunu elinde patladı! Halk TV’nin "yalan rüzgarı"na tokat gibi cevap: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel o iftiraları bir bir çöpe attı
Müfterilerin kirli oyunu elinde patladı! Halk TV’nin "yalan rüzgarı"na tokat gibi cevap: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel o iftiraları bir bir çöpe attı

Gündem

Müfterilerin kirli oyunu elinde patladı! Halk TV’nin "yalan rüzgarı"na tokat gibi cevap: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel o iftiraları bir bir çöpe attı

Yine Halk TV yine skandal! Türk milletine ağır küfür eden şahsı bakın nasıl mağdur göstermeye çalıştı
Yine Halk TV yine skandal! Türk milletine ağır küfür eden şahsı bakın nasıl mağdur göstermeye çalıştı

Gündem

Yine Halk TV yine skandal! Türk milletine ağır küfür eden şahsı bakın nasıl mağdur göstermeye çalıştı

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi
Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi

Gündem

Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ramazan

Bu ve benzer hareketleri bir avrupa vatandaşı yapsa, kendi ülkesinde için, o na ceza vermezler ama hiç bir yerde de iş bulamaz kimse o nu iplemez vs.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23