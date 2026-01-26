Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Hatırlanacağı üzere Ekim 2025'te Washington'da gerçekleşen tarihi Erdoğan-Trump zirvesi sırasında, Hüseyin Günay’ın gerçek yüzü ortaya çıkmıştı.

Beyaz Saray Önünde "İçindeki Pisliği" Kusmuştu

Canlı yayın kamerasının kayıtta olduğunu fark etmeden meslektaşıyla sohbet eden Günay, Türkiye'nin F-35 sürecinden Rusya ile olan enerji bağlarına kadar pek çok milli meselede "Türkiye hiçbir şey kazanmadı" diyerek felaket tellallığı yapmıştı. Üstelik bu analizlerini, devletin kurumlarını ve şahsiyetlerini hedef alan galiz küfürler ve argo ifadelerle süsleyerek gerçek niyetini ifşa etmişti.

Karanlık Odakların "Damat-Fidan" Senaryoları

Sadece küfür etmekle kalmayan Günay, Türkiye'nin savunma sanayii ve devlet hiyerarşisi hakkında dış mihrakların ağzıyla konuşmuş; Hakan Fidan, Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak üzerinden asılsız "kavga" senaryoları üretmişti. Kendi devletine sinsi bir operasyon çeken bu şahıs, o dönem NTV yönetimi tarafından kapının önüne konulmuştu.

Tencere Yuvarlandı, Kapağını Buldu: Yine Halk TV!

Günlerce ortalıktan kaybolan Günay'ın yeni adresi, Türkiye karşıtı her türlü söylemin "amiral gemisi" olan Halk TV oldu. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, bu transferi bir başarı hikayesi gibi pazarlayarak Günay’ın "Avrupa Temsilcisi" olduğunu duyurdu. Milli değerlere küfredenlerin sığınağı haline gelen Halk TV, böylece kadrosuna bir "milli irade düşmanı" daha eklemiş oldu.