Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!

Kamışlı Havalimanı’na inen Rus kargo uçakları, bölgedeki tüm envanteri toplayarak Lazkiye’deki üslere nakletti. Rusların bu hamlesi, "YPG için artık hiçbir koruma kalkanı kalmadı" şeklinde yorumlandı.

Mazlum Abdi’nin "Kandil" Oyunu Deşifre Oldu

Uluslararası arenada İsrail dışında hiçbir saygınlığı kalmayan terör örgütünün elebaşı Mazlum Abdi’nin kirli oyunları da bir bir deşifre edildi. Çözüm sürecini aylardır oyalayan ve her adımında Kandil’deki katiller sürüsüne danışan Abdi’nin bu tutumu, bölgedeki güçler tarafından da idrak edildi. Artık ABD nezdinde dahi "SDG ile PKK arasında bir fark olmadığı" gerçeği kabul görürken, örgütün meşruiyet zemini tamamen yerle bir oldu.

Ya Tam Entegrasyon Ya Tam İmha!

Ayn-el Arab (Kobani), Haseke ve Kamışlı hattında sıkışıp kalan terör unsurlarına verilen 15 günlük süre hızla tükeniyor. Ankara’nın kararlı duruşu ve Şam yönetiminin operasyon hazırlıklarıyla köşeye sıkışan teröristlerin önünde iki seçenek var: Ya "maksimalist" taleplerden vazgeçip tam entegrasyonla silah bırakacaklar ya da Suriye ordusunun geniş kapsamlı harekatıyla tarihin çöplüğüne gömülecekler. Güvenlik kaynakları, sahadaki ilerleyişin beklentilerin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye" hedefinin bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağını belirtiyor.

"SDG" Masalı Bitti, Maşalar Ortada Kaldı

İç siyasetteki terörle mücadele azmiyle paralel olarak Suriye’deki denklemde de kartlar yeniden karılıyor. DEAŞ ile mücadelede artık resmi muhatabın Şam yönetimi olduğu gerçeği tescillenirken, terör örgütü PKK/YPG’nin "vazgeçilmez müttefik" balonu patladı. Kendi halkına zulmeden, çocukları zorla silah altına alan ve bölgenin kaynaklarını sömüren bu emperyalist taşeronu için artık geri sayım başladı.