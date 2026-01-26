Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa’nın göbeğinde, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Batı kulübünün içindeki derin çatlağı ve yaklaşan büyük hesaplaşmayı itiraf etti. Yıllardır sırtını ABD’ye yaslayıp keyif süren Avrupa başkentlerine "bedavacılık dönemi bitti" mesajı veren Rutte, güvenliğin faturasının artık tek bir merkeze kesilemeyeceğini açıkça ilan etti. Rutte’nin açıklamaları, sömürgeci Batı’nın kendi güvenliğini sağlamakta bile nasıl bir çıkmaza girdiğini gözler önüne serdi.

"ABD’ye Dayanma Devri Kapandı, Pamuk Eller Cebe!"

Savunma yükünün aslan payını ABD’nin üstlendiği dönemin tarihe karıştığını vurgulayan Rutte, Avrupa ve Kanada’nın artık kendi güvenlikleri için taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi. "Ortak güvenlik yükünün büyük kısmının ABD’nin taşımasına izin verilen dönem sona erdi" diyen Rutte, Batı ittifakı içindeki mali krizin ve karşılıklı güvensizliğin sinyallerini verdi. Rutte’nin bu çıkışı, kendi güvenliğini dahi başkasının parasına ve silahına ihale eden Avrupa’nın acziyetini bir kez daha tescilledi.

AB'ye "Hizaya Gel" Uyarısı: "NATO'nun Dışına Çıkamazsınız!"

Avrupa Birliği’nin (AB) kendi savunma sanayisini kurma çabalarına da değinen Rutte, Brüksel'e adeta "ayar" verdi. AB'nin savunma girişimlerinin mutlaka NATO ile uyumlu olması gerektiğini hatırlatan Rutte, "Standartlar, yapılar ve prosedürler açısından NATO’nun denenmiş ve kendini kanıtlamış bir sistemi vardır" diyerek, Avrupa’nın NATO kontrolü dışına çıkmasına geçit verilmeyeceği mesajını çaktı.

Türkiye’nin Vazgeçilmezliği ve Ankara Zirvesi Vurgusu

Rutte’nin konuşmasında en dikkat çeken noktalardan biri, NATO üyesi olup AB üyesi olmayan ülkelerin –başta Türkiye olmak üzere– vazgeçilmez olduğu itirafıydı. "NATO üyesi ancak AB üyesi olmayan müttefiklerin katkıları, ortak savunmamız açısından vazgeçilmezdir" diyen Rutte, Türkiye’nin askeri gücü ve stratejik konumu olmadan Avrupa’nın güvenliğinin bir "hayal" olduğunu zımnen kabul etti. Genel Sekreter, önümüzdeki Temmuz ayında Ankara’da yapılacak olan kritik zirvenin, bu yeni dönemin yol haritası için merkez üssü olacağını da özellikle belirtti.

Ukrayna Donuyor, Batı Çare Arıyor!

Ukrayna'nın son on yılın en sert kışını yaşadığını ve halkın dondurucu soğukta kaldığını söyleyen Rutte, Rusya’nın sivil altyapıyı imha etmeye devam ettiğini belirtti. AB’nin 90 milyar avroluk kredi paketine rağmen, Ukrayna’nın yarınki caydırıcılığı bir yana, bugünkü savunmasını bile yapacak kapasiteden yoksun olduğunu itiraf eden Rutte, Batı’nın Ukrayna’yı sürüklediği felaket senaryosunda ne kadar çaresiz kaldığını da itiraf etmiş oldu.