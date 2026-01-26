4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül AK Parti’ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.

4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Başkanlardan biri Yeniden Refah Partisinden ihraç edilen Yozgat - Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut. Karadavut, AK Parti'ye geçeceğini öğrenen Yeniden Refah'ın bu sebeple kendisini ihraç ettiğini söylemişti.

Bir diğer isim Konya - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın oldu. Aydın da Yeniden Refah Partisi'nden seçilmişti.