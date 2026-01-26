  • İSTANBUL
Gündem Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu
Gündem

Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Nevşin Mengü, kurduğu ‘Venezuela’ kumpasında fena çakıldı. Konuk ettiği Ekonomist Atilla Yeşilada’dan beklediği ‘felaket tellallığını’ duyamayan Mengü, Türkiye’nin AK PARTİ dönemindeki ekonomik büyüme gerçeği yüzüne çarpılınca neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlarda Mengü’nün yüzüne yansıyan ‘keşke çağırmasaydım’ pişmanlığı!

Her fırsatta Türkiye’yi karalamak için fırsat kollayan Nevşin Mengü, bu kez de “Türkiye, Venezuela olur mu?” sorusuyla bir algı operasyonuna girişti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Mengü’nün “tek lider” diyerek başlattığı kıyaslama çabası, konuğu Atilla Yeşilada’nın dürüst ve rakamlara dayalı duruşuyla yerle bir oldu.

 

 

“Biraz Adil Olalım, Rakamlar Ortada!”

Ekonomist Atilla Yeşilada, Mengü’nün beklediği ideolojik saldırıyı yapmak yerine, mesleki ahlakı gereği gerçekleri haykırdı. Yeşilada, AK PARTİ’nin ekonomi politikalarını eleştirse de hakkın teslim edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

  • Adalet Vurgusu: “Erdoğan’ı eleştirelim ama biraz adil olalım. Ben bir ekonomist olarak AKP’nin ekonomi politikalarını eleştiririm ama rakamlar ortadadır.”
  • Büyüme Gerçeği:AK Parti döneminde Türkiye daralma göstermedi. Dolayısıyla Türkiye’yi Venezuela ile kıyaslamak insafsızlık olur.”

 

Pişmanlığın Yüz Hali: Nevşin’in Morali Bozuldu

Yeşilada’nın bu “objektif” cevabı karşısında Nevşin Mengü’nün yüzü adeta kireç gibi oldu. Türkiye’nin fakirleştiği yalanına destek bulacağını sanan Mengü, canlı yayında aldığı bu "ekonomi dersi" sonrası ne diyeceğini bilemedi. Videonun sonunda Mengü’nün bakışlarındaki donukluk ve hayal kırıklığı, sosyal medya kullanıcıları tarafından “Neden konuşmacı olarak bunu çağırdım der gibi bir hali var” yorumlarına neden oldu.

 

Nevşin Mengü ve benzeri zihniyetlerin her fırsatta pompalamaya çalıştığı “Türkiye batıyor” edebiyatı, bizzat kendi konukları tarafından çürütülmeye devam ediyor. Rakamsal veriler ve devlet geleneği vurgusuyla Mengü’yü susturan Yeşilada’nın bu duruşu, ideolojik körlüğün gerçekler karşısında nasıl çaresiz kaldığını bir kez daha kanıtladı.

