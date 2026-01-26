  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savcılıktan aile için önemli adım! Atlas’ın katilleri rahat durmadı! Trump’ın sözlerine Alman tepkisi: Özür dile! Kızıl ordu geri vites yaptı! Ruslar Kamışlı'dan apar topar çıkıyor Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama... İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik Dost ve kardeş ülkeden CHP'nin ayarını bozacak açıklama: Türkiye, bir süper güçtür Türkiye’nin gücünü kabul ettiler! “Biz treni kaçırdık ama Türkler…” Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen neler söyledi neler…! “Türkiye orta doğu bataklığını kurutmaya talip bir güneş” ASELSAN, NATO’nun taşınabilir hava savunma kabiliyetine katkı sunacak Nato'ya sihirli dokunuş Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü
Yaşam Karla kaplı mezrada hayat mücadelesi
Yaşam

Karla kaplı mezrada hayat mücadelesi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muş’ta yoğun kar yağışı ve tipinin kapattığı Rel mezrasında tek başına kalan besicinin yem sıkıntısı ekipleri hızlıca harekete geçirdi.

Muş’ta tipi ve yoğun kar yağışı, Rel mezrasında yaşayan bir besiciyi hayvanlarıyla birlikte adeta kar duvarının arkasında bıraktı. Yamaç köyüne bağlı Rel mezrasında tek başına yaşayan Mehmet Hadi Taş'ın hayvan yeminin tükenmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Yoğun kar ve fırtına nedeniyle kapanan mezra yolunu açmak için bölgeye iş makineleri sevk edildi. Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen ekipler, yaklaşık 4 kilometrelik yolu 2 gün süren aralıksız çalışmayla ulaşıma açtı. Ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalar sonucu yerleşim yerine ulaşarak hayvanları kurtardı. Yolun açılmasının ardından keçiler sabah saatlerinde mezradan çıkarılarak Muş-Kulp kara yoluna indirildi. Burada kamyona yüklenen hayvanlar, Kulp ilçesine götürüldü.

 

Muş’a 45 km uzaklıkta

Muş'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Yamaç köyünde bir vatandaşın erzakının ve hayvan yemlerinin tükendiği yönünde kendilerine bilgi ulaştığını belirten iş makinesi operatörü Mehmet Akkuş, "Muş'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Yamaç köyündeyiz. Köylünün buradaki erzakı ve hayvanların yemi bitmiş durumdaydı. Bize ulaştılar. Biz de iki gündür aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yer yer 3 metre kar kalınlığı var. Neticede köylüye ulaşabildik, çok şükür. Durumları da iyi. Şu an hayvanlarla birlikte onları nakledeceğiz" dedi.

 

Ekiplerle yardıma gelen vatandaşlardan Aslan Işık, "Şu anda Yamaç köyüne bağlı Rel mezrasındayız. İhsan Taş'ın hayvanları orada kalmış. O hayvanları alıp götüreceğiz. İki gündür çalışıyoruz, çalışmalar devam ediyor. Bugün de devam ediyoruz. İnşallah akşama kadar yetişiriz oraya" ifadelerini kullandı.

 

Mehmet Hadi Taş ise günlerce kar yağdığını ve mahsur kaldığını belirterek, "3-4 gündür hayvanlarımın yemi bitmişti. Muş İl Özel İdaresi geldi, yolumu açtı. Allah razı olsun. Bugün saat geç olduğu için yarın sabah inşallah erken saatte hayvanlarımı kara yolunda pikaplara yükleyip Diyarbakır'a götüreceğim. Ekipler, bizim için çok uğraştılar. Biz de burada mahvolduk, onlar da bizim için mahvoldular. İki gündür gece gündüz demeden yolu açıyorlar. Kar çok olduğu için biz de bir türlü gidemiyorduk. İl Özel İdaresi geldi, bizim yolumuzu açtı. Üç gündür yemim bitmişti. Hayvanlarım aç kalmasın, ölmesinler diye kalan yemi azar azar veriyordum. Zor bir durum, yapılacak bir şeyimiz yok artık. Biz de sıkıntı yaşıyoruz ama ne yapalım? Bu sene kar çok oldu, bereketli oldu. Biz de istemezdik böyle olmasını ama oldu" şeklinde konuştu.

Kar İstanbul'a yeterli gelmedi! İstanbul barajları 10 yılın en düşük seviyesinde
Kar İstanbul'a yeterli gelmedi! İstanbul barajları 10 yılın en düşük seviyesinde

Yaşam

Kar İstanbul'a yeterli gelmedi! İstanbul barajları 10 yılın en düşük seviyesinde

Köyde park yoktu, çözümü karda buldular
Köyde park yoktu, çözümü karda buldular

Yaşam

Köyde park yoktu, çözümü karda buldular

İki güneş birden göründü! Bingöl semalarında "yalancı güneş" şaşkınlığı
İki güneş birden göründü! Bingöl semalarında “yalancı güneş” şaşkınlığı

Yaşam

İki güneş birden göründü! Bingöl semalarında “yalancı güneş” şaşkınlığı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23