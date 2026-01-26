Çok vahim iddia! ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha

  • İSTANBUL
Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında “Görevi Kötüye Kullanmak” ve “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarından soruşturma izni istedi.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni talebi daha gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikasına ilişkin yapılan inceleme üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında “Görevi Kötüye Kullanmak” ve “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarından soruşturma izni istedi.

Şikâyet dilekçesinde; Halk Ekmek işletmesinin temel hammaddesi olan unun maliyet ve miktar açısından hayati öneme sahip olduğu, ancak fabrikaya alınan un miktarı ile üretim çıktısı olan ekmek ve türevleri arasında açık bir uyumsuzluk ve orantısızlık bulunduğu ifade edildi. Bu durumun ciddi kamu zararı şüphesi doğurduğu vurgulandı.

 

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre soruşturma izni 13/01/2025 tarihinde talep edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, 10/09/2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na yazı yazarak ön inceleme sürecinin akıbetini sordu. Bakanlıktan 17/09/2025 tarihli cevapta ise ön inceleme sürecinin hâlen devam ettiği bildirildi.

Bu dosya, Mansur Yavaş hakkında kamuoyuna yansıyan 8’inci soruşturma olarak kayıtlara geçti. Daha önce konser organizasyonları, ANKAPARK süreci, imar uygulamaları ve son olarak Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle yargı gündemine gelen Yavaş yönetimi, bu son dosyayla birlikte bir kez daha hukuki tartışmaların merkezine oturdu.

 

HALK EKMEK GEÇMİŞTE DE SKANDALLARIN MERKEZİNDEYDİ

Halk Ekmek Fabrikası, Mansur Yavaş döneminde yalnızca üretimle değil, skandal iddialarla da sık sık gündeme geldi. Genel seçimlerin ardından fabrikada çalışan 30 işçinin haksız tutanaklarla, tazminatsız şekilde işten çıkarıldığı kamuoyuna yansımıştı.

Bununla da sınırlı kalmayan iddialar, Halk Ekmek’te rüşvet ve torpil ağı bulunduğunu ortaya koydu. Eski Halk Ekmek çalışanı Oğuz Batman, yaptığı açıklamalarda fabrikaya işe girişlerde 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişen tutarlarda rüşvet alındığını açıklamıştı.

Batman’ın açıklamalarına göre, işe girmek isteyen birçok kişi bu parayı ödeyebilmek için kredi çekmek zorunda kaldı ve bu yöntemle yaklaşık 200 kişinin işe alındığı ortaya çıkmıştı.

 

BANKA PROMOSYONU İDDİASI

Bir başka skandal ise banka promosyonlarıyla ilgiliydi. İddialara göre maaş promosyonları için üç bankanın teklifi verdiği, 41 bin TL teklif eden banka yerine 26 bin TL teklif eden banka ile anlaşma yapıldığını, bu nedenle kurumun şu anda yüksek teklif veren banka ile mahkemelik olduğunu ifade edilmişti.

Kurumun işçinin ve kamunun hakkını koruması gerekirken tam tersi bir tabloyla karşı karşıya olması tepkilere neden olmuşu.

Bir yandan “şeffaf belediyecilik” söylemleri, diğer yandan ardı arkası kesilmeyen soruşturma dosyaları, Mansur Yavaş yönetimini zor durumda bırakıyor. Halk Ekmek’teki son iddialar, yalnızca idari değil, cezai sorumluluk tartışmalarını da beraberinde getirmiş durumda.

Kaynak: haber7

