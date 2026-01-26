CHP'li Antalya Belediyesi'nde Yolsuzluk Kanalizasyonu Patladı: Muhittin Böcek İçin 44 Yıl Hapis İstemi!

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, Muhittin Böcek’in belediye ile iş yapan şirketleri "icbar suretiyle" haraca bağladığı ortaya çıktı.

Rüşvet Çarkı: Para Ver, İskanı Al!

Dosyadaki bilgilere göre, belediyeden hak ediş ve iskan bekleyen iş insanları, önce "bağış" veya "altın bozdurma" kılıfı altında Böcek ve yakınlarının hesaplarına para pompaladı.

Bu kirli transferlerin hemen ardından belediyedeki işlemlerin jet hızıyla sonuçlandırılması, kurulan rüşvet çarkının en büyük delili oldu.

Aile Boyu "Aklama" Operasyonu

İddianameye göre yolsuzluk sadece başkanla sınırlı kalmadı; aile fertleri de bu kirli sisteme dahil edildi.

Oğul Mustafa Gökhan Böcek: İş insanlarından gelen yüksek tutarlı paraların ilk durağı oldu. Paralar altın alım-satımı görüntüsüyle sisteme sokuldu.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ve eski gelini Z.K'nin, suçtan elde edilen gelirleri aklama suçuna karıştıkları belirtildi. Eski Emniyet Müdürü Bile Dosyada: Eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da haksız mal edinme ve para aklama suçlarından cezalandırılması istendi.

20 Milyonluk Gizemli Para Girişi ve Altın Yalanı

MASAK raporlarına yansıyan verilere göre; Muhittin Böcek’in kişisel hesaplarına 2020-2025 döneminde 20 milyon lirayı aşan kaynağı belirsiz para girişi tespit edildi. Böcek, bu para hareketlerini "altın bozdurma" gibi gerekçelerle açıklamaya çalışsa da, mali incelemelerde ne böyle bir altın varlığı ne de fiili bir karşılık bulunabildi. İddianamede, lüks araçlar ve taşınmazların bu kara paralarla alındığı tek tek sıralandı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde devletine küfredenlerin sığındığı CHP çatısı, şimdi de yolsuzluk ve irtikap iddialarıyla çalkalanıyor. İddianamedeki HTS kayıtları, dijital materyaller ve tanık beyanları; şüpheliler arasındaki yoğun ve kirli trafiği doğruluyor. Böcek her ne kadar "haberdar değilim" savunması yapsa da, 702 sayfalık dosya "yolsuzluğun mimarı" olarak kendisini işaret ediyor.

Haberin Özeti:

Suçlar: İrtikap, rüşvet, nüfuz ticareti, kara para aklama.

Sonuç: Tüyü Bitmemiş Yetimin Hakkını Yediler!

Antalyalıların hizmet beklediği paraları lüks hayatlarına ve aile servetlerine meze yapan bu zihniyet, şimdi yargı önünde hesap verecek. Milletin parasını yandaş şirketlere ve aile boyu "aklama" operasyonlarına peşkeş çekenlerin sonu, demir parmaklıklar ardı olacak gibi görünüyor.