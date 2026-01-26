  • İSTANBUL
CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı
Gündem

CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılış töreninde bir fotoğrafçının, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yaptığı hareket, tepkilere sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılış töreninde bir fotoğrafçının, fotoğraf çekmek isterken Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu itmesi sosyal medyada sert eleştirilere neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" 6 bin 973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların toplu açılış törenine katıldı.

 

FOTOĞRAFÇI, ÇERÇİOĞLU'NU İTTİ

Tören sırasında, geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, genç sporcularla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir araya getirdi. Erdoğan'ın sporcularla tokalaştığı anları görüntülemek isteyen bir fotoğrafçının, bu sırada Çerçioğlu'nu ittiği anlar dikkat çekti.

 

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı görüntülere tepki gösterdi. Paylaşımlarda, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Seçilmiş belediye başkanına yapılan büyük ayıp" yorumları yapıldı.

