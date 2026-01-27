  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolar ve Euro arttı mı? İşte döviz piyasasından son durum! İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu 20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü “Mağduriyet” tiyatrosunda yeni perde: Yaprak sarmasıyla şov yapan Altaylı’dan “mutfak” edebiyatı Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Entübe edildi Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor! Tüm dünyanın tepkisini çeken komutan görevden alındı! Belasını buldu, kısa sürede emekli edilecek Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor

Dikiş dikmek ya da nakış işlemek yalnızca el emeği ürünler ortaya çıkarmıyor. Uzmanlara göre bu uğraşlar zihni sakinleştiriyor, stresi azaltıyor ve ruh halini güçlendiriyor.

#1
Foto - Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor

Dikiş ve nakış, yüzyıllardır hem günlük yaşamda hem de evlerde estetik bir iz bırakıyor. Ancak bu el işleri yalnızca ortaya çıkan ürünle sınırlı kalmıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, dikiş ve nakışla uğraşmanın ruh sağlığından zihinsel dayanıklılığa kadar uzanan geniş bir etki alanı olduğunu gösteriyor. İğneyle kumaş arasında geçen bu sessiz zaman, birçok kişi için farkında olmadan bir tür terapiye dönüşüyor.

#2
Foto - Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor

Dikiş ve nakış, kişiye kendi zevkine göre üretme imkanı sunuyor. Renk seçmek, desen belirlemek ve adım adım ilerlemek, kontrol duygusunu güçlendiriyor. Bu süreç, zihnin dağılmasını azaltıyor ve dikkatini tek bir noktada toplamayı kolaylaştırıyor. Ortaya somut bir ürün çıkması ise kişide “tamamladım” hissini pekiştirerek özgüveni destekliyor.

#3
Foto - Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor

Tekrarlayan el hareketleri, bedende gevşeme hissi veriyor. Nabzın yavaşlaması ve stresle ilişkilendirilen gerginliğin azalması, bu uğraşları küçük ama etkili bir rahatlama ritüeline dönüştürüyor. Özellikle günün büyük bölümünü ekran karşısında geçirenler için dikiş ve nakış, dijital yoğunluktan uzaklaşmanın sade bir yolu olarak öne çıkıyor. Günde 15–20 dakika bile ayrılması, genel ruh halini olumlu yönde etkileyebiliyor.

#4
Foto - Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor

El işleri, zihni anda tutmayı gerektiriyor. İğnenin yönü, ipin gerginliği ve desenin devamı, dikkatin dağılmasına pek izin vermiyor. Bu da gün içinde başka işlere odaklanmayı kolaylaştıran bir etki oluşturuyor. Aynı zamanda sabır duygusunu besliyor ve aceleci düşünme biçimini yumuşatıyor.

#5
Foto - Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor

Dikiş ve nakış sırasında el-göz koordinasyonu, ince motor beceriler ve üç boyutlu düşünme birlikte çalışıyor. Bu durum, özellikle ilerleyen yaşlarda zihinsel canlılığın korunmasına katkı sağlıyor. Parmakların aktif kullanımı, kavrama gücünü ve el becerisini desteklerken, günlük hayatta fark edilmeden kaybolabilen bu yetilerin canlı kalmasına yardımcı oluyor.

#6
Foto - Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor

El işleri çoğu zaman yalnız yapılan bir aktivite gibi görülse de grup çalışmaları ve atölyeler önemli bir sosyal alan oluşturuyor. Ortak ilgi etrafında bir araya gelmek, aidiyet duygusunu artırıyor ve günlük yaşam memnuniyetini güçlendiriyor. Özellikle ileri yaş grupları için hem sosyalleşme hem de üretken kalma fırsatı sunuyor.

#7
Foto - Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor

Dikiş ve nakış, söze dökülmesi zor duyguların sakin bir şekilde dışa vurulmasına da alan açıyor. Düzenli bir uğraş haline geldiğinde, kişiye güvenli bir rutin sunuyor ve duygusal dalgalanmaları yatıştırmaya yardımcı oluyor. Dikkat sorunu yaşayan bireylerde ise tekrar eden hareketler ve somut hedefler sayesinde enerjinin daha yapıcı bir şekilde yönlendirilebildiği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Kocaeli'de korkunç olay!
Gündem

Kocaeli'de korkunç olay!

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu. Vücutta bozulmaların meydana geldiği görülen ve 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendiri..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!
Gündem

Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!

Terör örgütü YPG/SDG’nin DEAŞ bahanesiyle varlığını devam ettirmesi için ABD ve İsrail’e yalvaran teröristler, Türkiye’yi “dağıtmakla” tehdi..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23