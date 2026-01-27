Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor

Dikiş ve nakış, yüzyıllardır hem günlük yaşamda hem de evlerde estetik bir iz bırakıyor. Ancak bu el işleri yalnızca ortaya çıkan ürünle sınırlı kalmıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, dikiş ve nakışla uğraşmanın ruh sağlığından zihinsel dayanıklılığa kadar uzanan geniş bir etki alanı olduğunu gösteriyor. İğneyle kumaş arasında geçen bu sessiz zaman, birçok kişi için farkında olmadan bir tür terapiye dönüşüyor.