O ülkede tren seferleri 5 gün duracak!
Belçika’da ulusal demir yolu şirketi SNCB çalışanları, hükümetin planladığı değişikliklere karşı 5 gün sürecek greve çıktı.
Belçika’da ulaşım, demir yolu çalışanlarının başlattığı 5 günlük grevle birlikte aksadı. Ülkede demir yolu çalışanları, çeşitli sendikaların çağrısıyla hükümetin ulusal demir yolu şirketi SNCB'nin yapısında ve çalışanların statülerinde yapmayı planladığı değişikliklere karşı greve gitti. 30 Ocak'taki son tren seferine kadar devam edecek olan grev nedeniyle ülke genelinde çok sayıda tren seferinin iptal edildiği belirtildi. SNCB, demir yolunu kullanacak yolculara tren seferlerinin durumunu ve alternatif seferleri resmi internet sitelerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.