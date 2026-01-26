  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savcılıktan aile için önemli adım! Atlas’ın katilleri rahat durmadı! Trump’ın sözlerine Alman tepkisi: Özür dile! Kızıl ordu geri vites yaptı! Ruslar Kamışlı'dan apar topar çıkıyor Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama... İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik Dost ve kardeş ülkeden CHP'nin ayarını bozacak açıklama: Türkiye, bir süper güçtür Türkiye’nin gücünü kabul ettiler! “Biz treni kaçırdık ama Türkler…” Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen neler söyledi neler…! “Türkiye orta doğu bataklığını kurutmaya talip bir güneş” ASELSAN, NATO’nun taşınabilir hava savunma kabiliyetine katkı sunacak Nato'ya sihirli dokunuş Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü
Spor Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Spor

Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Eyüpspor 0 - 1 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Eyüpspor 0 - 1 Beşiktaş

31' Jota'nın sol taraftan ortasında arka direkte Bilal kafayı vurdu ama top kalecide kaldı.

21' Umut Bozok topu ağlara gönderdi. Kullanılan duran top sonrası Eyüpsporlu futbolcular topu ceza sahası içerisinde doldurdu. Kaleci Ersin, ceza sahasına doldurulan topta boşa çıktı ve top Umut Bozok'un önünde kaldı. Umut Bozok, topu boş ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.

18' Rashica'nın sağdan ortasına El Bilal Toure'nin vuruşu yandan auta gitti.

17' Cerny'nin sağ ayağıyla şutu kalecide kaldı.

13' Emirhan Topçu'nun uzaklardan şutunu kaleci son anda çıkardı.

6' GOL! Orkun Kökçü topu ağlara gönderdi. Kaleci Jankat'ın pası kısa düştü. Topla buluşan Orkun Kökçü, uzak mesafeden topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

4' Eyüpspor'un savunmanın arkasına attığı topta sağ kanattan Metehan ceza sahasına girdi. Metehan'ın vuruşunu Ersin kurtardı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok.

Beşiktaş: Ersin; Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Jota; El Bilal Toure.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23