Eyüpspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Eyüpspor 0 - 1 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.
Eyüpspor 0 - 1 Beşiktaş
31' Jota'nın sol taraftan ortasında arka direkte Bilal kafayı vurdu ama top kalecide kaldı.
21' Umut Bozok topu ağlara gönderdi. Kullanılan duran top sonrası Eyüpsporlu futbolcular topu ceza sahası içerisinde doldurdu. Kaleci Ersin, ceza sahasına doldurulan topta boşa çıktı ve top Umut Bozok'un önünde kaldı. Umut Bozok, topu boş ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.
18' Rashica'nın sağdan ortasına El Bilal Toure'nin vuruşu yandan auta gitti.
17' Cerny'nin sağ ayağıyla şutu kalecide kaldı.
13' Emirhan Topçu'nun uzaklardan şutunu kaleci son anda çıkardı.
6' GOL! Orkun Kökçü topu ağlara gönderdi. Kaleci Jankat'ın pası kısa düştü. Topla buluşan Orkun Kökçü, uzak mesafeden topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
4' Eyüpspor'un savunmanın arkasına attığı topta sağ kanattan Metehan ceza sahasına girdi. Metehan'ın vuruşunu Ersin kurtardı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok.
Beşiktaş: Ersin; Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Jota; El Bilal Toure.