Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi?
Milli Mücadele’nin dev ismi Kazım Karabekir Paşa, vefatının yıl dönümünde Doğu Cephesi’ndeki destansı başarıları ve siyasi hayatındaki hüzünlü kırılmalarla anılıyor. İstiklal Mahkemeleri’nde idamla yargılandıktan sonra Erenköy’deki köşkünde 11 yıl süren zorunlu bir inziva hayatı yaşayan Karabekir, ancak 1938 sonrası devletin zirvesine geri dönebilmişti. Protokolün iki numarası olan TBMM Başkanlığı koltuğuna otursa da, cumhuriyetin kurucu kadroları arasındaki o eski kırgınlığın burukluğunu ölene dek yüreğinde taşıdı.