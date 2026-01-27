  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev markadan korkutan hata! Yarım milyon araç trafikten çekiliyor: Geri vites felaket getirebilir ABD ve İsrail’e ayarın kralını verdiler: Kendimizi sonuna kadar savunacağız Türkiye 'Şahin'i o ülkeye konuşlandırdı! İHA'ların canına okuyacak Bütün dünya bu gelişmeyi konuşuyor! İran’dan gelen son haber korkunç Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi? Hiç kimse bunu beklemiyordu! Köfteci Yusuf’tan dikkat çeken karar Türkiye'yi ipten alacak plan ortaya çıktı! Sessiz sedasız taşınıyor Tencere yuvarlandı kapağını buldu! 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök, malum kanalda işe başladı Büyük soru işaretleri var! Enerjide umutlar SMR’lere bağlı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi?

Milli Mücadele’nin dev ismi Kazım Karabekir Paşa, vefatının yıl dönümünde Doğu Cephesi’ndeki destansı başarıları ve siyasi hayatındaki hüzünlü kırılmalarla anılıyor. İstiklal Mahkemeleri’nde idamla yargılandıktan sonra Erenköy’deki köşkünde 11 yıl süren zorunlu bir inziva hayatı yaşayan Karabekir, ancak 1938 sonrası devletin zirvesine geri dönebilmişti. Protokolün iki numarası olan TBMM Başkanlığı koltuğuna otursa da, cumhuriyetin kurucu kadroları arasındaki o eski kırgınlığın burukluğunu ölene dek yüreğinde taşıdı.

1
#1
Foto - Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi?

Kurtuluş Savaşı’nın en kritik anlarında sorumluluk alan, Doğu Cephesi’ndeki başarılarıyla Cumhuriyet’in temellerine yön veren Kazım Karabekir Paşa, vefatının yıl dönümünde hem askeri hem siyasi mirasıyla yeniden hatırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri, umutların tükendiği bir zaman diliminde ecdadımızın bu topraklarda verdiği şanlı mücadele ile, Kurtuluş Savaşı ile, şehit kanları ile atıldı.

#2
Foto - Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi?

1919 baharında Türkiye'nin kaderini değiştiren ve İstiklal Mücadelesinin kırılma noktasına adını yazdıran büyük kumandanlardan biri de kuşkusuz merhum Kazım Karabekir'di. İstiklal Mücadelesine bambaşka bir yer edindiren asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, 26 Ocak 1948'de ebediyete göçtü. Kazım Karabekir, 23 Temmuz 1882'de İstanbul'da doğdu. Kuleli Askeri İdadisinde öğrenim gördü, 1902'de Harbiye Mektebi'ni bitirdi.

#3
Foto - Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi?

1905'te Erkan-ı Harbiye'den yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Rumeli'de teşkilatlanmasında önemli rol oynadı. II. Meşrutiyet'in ilanının ardından Edirne'deki 3. Ordu Komutanlığına atandı. 1909 yılında 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılmasında görev aldı. 14 Nisan 1912'de binbaşılığa yükseldi. Balkan Savaşları döneminde Trakya sınır komiseri olarak önemli görevler yaptı.

#4
Foto - Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi?

1915'de Çanakkale Savaşı'nın başlaması üzerine cepheye geçti. Kerevizdere'de Fransızlara karşı aylarca mücadele etti. 1916'da Kutü'l-Amare'yi kuşatan 18. Kolordu Komutanlığına getirildi, daha sonra Kafkas Cephesi'nde kolordu komutanlığına tayin edildi. Mütarekeden sonra 1919 baharında Erzurum’da 15. Kolordu Komutanlığına getirildi. Ordu müfettişi olarak bölgeye gelen Mustafa Kemal Paşa’ya, görevinden ayrılmasına rağmen destek sağlamaya devam etti. Kurtuluş Savaşı boyunca Doğu Cephesi komutanlığı yaptı. 15 Kasım 1920'de Ermeni ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti'yle de Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü.

#5
Foto - Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi?

1923'te İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez, Adnan Adıvar ve arkadaşları ile 27 Kasım 1924'te Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurup genel başkanı oldu. Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait İsyanı nedeniyle 3 Haziran 1925'te kapatıldı. 22 Haziran 1926'da İzmir'de Mustafa Kemal'e düzenlenen suikasttan haberdar olduğu halde bildirmediği iddiasıyla tutuklandı ve İstiklal Mahkemesi'nde idamla yargılandı ancak mahkeme heyetinin oy birliğiyle beraat etti.

#6
Foto - Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi?

İkinci dönem milletvekilliği bitince Kazım Karabekir, 5 Aralık 1927'den 1938'e değin Erenköy'deki -bugün müze olan- köşkünde inzivaya çekildi. Bu bir bakıma günümüz hukuki tabiri ile 'ev hapsi' idi... Milli Şef İsmet İnönü, cumhurbaşkanı olunca Kazım Karabekir de 31 Aralık 1938'de İstanbul milletvekili oldu. 23 Temmuz 1946'da TBMM başkanı seçildi. Karabekir Paşa, protokolde 2 numara olan TBMM Başkanlığı bile yaptı ama yukarıda izah edilen bazı nedenlerden dolayı özellikle son döneminde hep bir 'buruk'tu... 26 Ocak 1948'de Ankara'da vefat etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

niçin?

padişahın arama emrine rağmen ‘paşam emrinizdeyim’ dediği için

mehmet

Köyümden yaşlı bir amca anlatmıştı; Ben Kazım Karabekir'in posta askeriydim derdi. Kazım Karabekir paşa; Hiç bir içtimasını " Kelam-ı Kadim" siz almadı . Kolunun altında mutlaka "Kelam-ı Kadim " olurdu derdi. Bilmeyenlere buradan duyurulur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu
Dünya

Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı
Gündem

Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa’nın sırtını ABD’ye yaslayıp keyif çattığı dönemin kapandığını ilan etti. “Güvenliğin faturasını artık siz..
Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!
Gündem

Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!

Yıllarca "stratejik ortaklık" masallarıyla uyutulan, ancak her fırsatta efendileri tarafından bir paçavra gibi kenara atılan SDG maskeli ter..
Skandal video! Samsun’da polise küfür edip "Hadi bulun beni" dedi, sonra bakın ne oldu
Gündem

Skandal video! Samsun’da polise küfür edip “Hadi bulun beni” dedi, sonra bakın ne oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde sosyal medya hesabından polisi hedef alarak küfür içerikli video paylaşan ve "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23