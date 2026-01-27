Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi?

İkinci dönem milletvekilliği bitince Kazım Karabekir, 5 Aralık 1927'den 1938'e değin Erenköy'deki -bugün müze olan- köşkünde inzivaya çekildi. Bu bir bakıma günümüz hukuki tabiri ile 'ev hapsi' idi... Milli Şef İsmet İnönü, cumhurbaşkanı olunca Kazım Karabekir de 31 Aralık 1938'de İstanbul milletvekili oldu. 23 Temmuz 1946'da TBMM başkanı seçildi. Karabekir Paşa, protokolde 2 numara olan TBMM Başkanlığı bile yaptı ama yukarıda izah edilen bazı nedenlerden dolayı özellikle son döneminde hep bir 'buruk'tu... 26 Ocak 1948'de Ankara'da vefat etti.