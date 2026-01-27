Dev markadan korkutan hata! Yarım milyon araç trafikten çekiliyor: Geri vites felaket getirebilir
Otomobil devi Volkswagen Grubu, ABD’de geri görüş kamerası ekranlarında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle 500 binden fazla aracını acil olarak geri çağırdığını duyurdu. Federal güvenlik standartlarını ihlal eden bu yazılım hatasının, sürücülerin manevra kabiliyetini kısıtlayarak kaza riskini ciddi oranda artırdığı tespit edildi. 2019-2026 model arası geniş bir yelpazeyi kapsayan krizde, kullanıcıların yetkili servislerde ücretsiz yazılım güncellemesi yaptırmaları isteniyor.