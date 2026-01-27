  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolar ve Euro arttı mı? İşte döviz piyasasından son durum! İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu 20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü “Mağduriyet” tiyatrosunda yeni perde: Yaprak sarmasıyla şov yapan Altaylı’dan “mutfak” edebiyatı Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Entübe edildi Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor! Tüm dünyanın tepkisini çeken komutan görevden alındı! Belasını buldu, kısa sürede emekli edilecek Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Dev markadan korkutan hata! Yarım milyon araç trafikten çekiliyor: Geri vites felaket getirebilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dev markadan korkutan hata! Yarım milyon araç trafikten çekiliyor: Geri vites felaket getirebilir

Otomobil devi Volkswagen Grubu, ABD’de geri görüş kamerası ekranlarında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle 500 binden fazla aracını acil olarak geri çağırdığını duyurdu. Federal güvenlik standartlarını ihlal eden bu yazılım hatasının, sürücülerin manevra kabiliyetini kısıtlayarak kaza riskini ciddi oranda artırdığı tespit edildi. 2019-2026 model arası geniş bir yelpazeyi kapsayan krizde, kullanıcıların yetkili servislerde ücretsiz yazılım güncellemesi yaptırmaları isteniyor.

#1
Foto - Dev markadan korkutan hata! Yarım milyon araç trafikten çekiliyor: Geri vites felaket getirebilir

Volkswagen Grubu, Amerika Birleşik Devletleri’nde son dönemlerin en önemli geri çağırma operasyonlarından birine imza attı. Federal düzenleyicilerin tespit ettiği ve geri görüş kamerası ekranlarının çalışmamasına neden olabilen bir yazılım hatası gerekçesiyle, yarım milyondan fazla araç geri çağrıldı. Bu teknik aksaklık, sürücülerin özellikle geri manevra yaparken kaza yapma riskini artırdığı için ciddi güvenlik endişelerine yol açıyor.

#2
Foto - Dev markadan korkutan hata! Yarım milyon araç trafikten çekiliyor: Geri vites felaket getirebilir

Söz konusu yazılım hatası nedeniyle Volkswagen ve Audi markaları altında toplamda 356.649 araç geri çağrıldı. 2019 model yılından 2026 model yılına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan bu sorunun çözümü için kullanıcılara ücretsiz bir yazılım güncellemesi sunulacak.

#3
Foto - Dev markadan korkutan hata! Yarım milyon araç trafikten çekiliyor: Geri vites felaket getirebilir

Ortaya çıkan bu durum, geri manevra esnasında güvenilir bir kamera görüntüsü sağlanmasını zorunlu kılan federal güvenlik standartlarını ihlal ettiği için üretici firma hızlıca harekete geçti.

#4
Foto - Dev markadan korkutan hata! Yarım milyon araç trafikten çekiliyor: Geri vites felaket getirebilir

Grubun lüks segmentteki temsilcisi Porsche de benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı. Marka, 173.538 aracını kapsayan ayrı bir geri çağırma duyurusu yaptı. Bu durum, kamera yazılımındaki problemin farklı markalar arasında yaygın olduğunu ve grup genelinde daha geniş çaplı bir soruna işaret ettiğini gösteriyor.

#5
Foto - Dev markadan korkutan hata! Yarım milyon araç trafikten çekiliyor: Geri vites felaket getirebilir

Etkilenen araç sahiplerinin, resmi kurumlardan gelecek bir bildirim mektubu ile bilgilendirilmesi bekleniyor. Gerekli düzeltme hazır olduğunda, yetkili satıcılar sorunu gidermek için yazılım güncellemesini gerçekleştirecek. Araç sahiplerinin bildirim aldıktan sonra bir servis randevusu oluşturması ve güncelleme yüklenene kadar geri görüş kamerasına güvenerek hareket etmemeleri önemle tavsiye ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Kocaeli'de korkunç olay!
Gündem

Kocaeli'de korkunç olay!

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu. Vücutta bozulmaların meydana geldiği görülen ve 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendiri..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!
Gündem

Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!

Terör örgütü YPG/SDG’nin DEAŞ bahanesiyle varlığını devam ettirmesi için ABD ve İsrail’e yalvaran teröristler, Türkiye’yi “dağıtmakla” tehdi..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23