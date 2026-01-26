  • İSTANBUL
İngiltere’de askeri cinsel istismar soruşturması: Başvurular 500’ü aştı

İngiltere’de askeri sağlık muayenelerinde cinsel istismar iddiaları üzerine yürütülen soruşturma, başvuruların artmasıyla donanma ve hava kuvvetlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

İngiltere’de askeri sağlık muayenelerinde cinsel istismar yaşandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Polis kaynaklarına göre, son süreçte 500’den fazla kişinin yetkililerle iletişime geçtiği bildirildi.

Soruşturmanın, ilk olarak orduya katılım muayeneleriyle sınırlı olduğu ancak gelen başvuruların ardından Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’ni de kapsayacak şekilde genişletildiği aktarıldı.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Soruşturmayı yürüten Wiltshire Polisi, başvuruların 1970’lerden 2016 yılına kadar uzanan bir dönemi kapsadığını açıkladı.

Bildirimlerin, ülkenin farklı bölgelerindeki askeri sağlık muayenelerine ilişkin olduğu ifade edildi.

Yetkililer, asker olanların yanı sıra muayeneden sonra silahlı kuvvetlere katılmayan kişilerin de başvurduğunu belirtti.

POLİS ÇAĞRI YAPTI

Soruşturmanın başındaki üst düzey yetkili Darren Hannant, yapılan başvuruların iddiaların ciddiyetini gösterdiğini ifade etti. Hannant’ın, “Bu tür deneyimleri paylaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Elimizdeki her bildirimi hassasiyetle değerlendireceğiz” dediği aktarıldı.

Yetkililer, bilgi sahibi olan herkesin asker ya da sivil ayrımı olmaksızın polise başvurabileceğini vurguladı.

Soruşturmanın 'Operation Pianora' adıyla yürütüldüğü, Savunma Bakanlığı ve askeri ağır suçlar biriminin de sürece destek verdiği belirtildi.

Polis, birden fazla şüphelinin söz konusu olabileceğini ancak bu aşamada ayrıntı paylaşılmadığını kaydetti.

