Yavru Vatan’a Çelik Kubbe kalkanı! Rum kesimini korku sardı, Şer odakları tutuştu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), sinsi emellerine ulaşmak için geçtiğimiz günlerde İsrail ile karanlık pazarlıklara girişmiş ve Limasol Limanı üzerinden Siyonist yapımı "Barak MX" sistemlerini adaya sokmuştu.

Siyonistlerin ‘Barak’ı Varsa, Müslüman Türk’ün ‘Hisar’ı Var!

Ancak Türkiye, bu kirli hamleye en sert cevabı Yavru Vatan’ı adeta bir "Çelik Kubbe" ile çevreleyerek verdi. KORKUT sistemlerinden sonra şimdi de HİSAR-O 100 orta irtifa hava savunma sistemlerimizin adada göreve başladığı iddiaları, Rum tarafında deprem etkisi yarattı.

Rum’un "Hurdası" Türk’ün "HİSAR"ına Takıldı!

Türkiye aleyhtarı yazılarıyla bilinen Rum profesör Dr. Yiannos Charalambides, TSK'nin bölgedeki gücü karşısında dehşete düştü. Charalambides, KKTC'ye kurulan sistemlerin, Rumların büyük umutlarla aldığı H145M helikopterlerini daha kalkış yapmadan "hurdaya" çevirdiğini itiraf etti.

Rum profesörün korku dolu ifadeleri şu şekilde kayıtlara geçti:

"Türkiye, Girne’ye kurduğu sistemle bizim helikopterlerimizi kullanılmaz hale getirdi. Bizim füzelerimizin menzili 16 kilometrede kalırken, Türklerin HİSAR-O sistemi 40 kilometreden avlıyor. Üstelik bu sistemlerin yanında KORKUT ve ŞAHİN gibi koruyucular da var. Türklerin havadaki mutlak hakimiyeti bizim için çok ciddi bir sorun!"

İşte Rumları Gece Uykusuz Bırakan "Milli Liste"

GKRY basını ve askeri uzmanları, KKTC'ye kurulan yerli ve milli radar ile savunma sistemlerini tek tek sıralayarak içindeki korkuyu dışa vurdu. Rum medyasında yer alan "Türk Savunma Duvarı" listesinde şu sistemler öne çıktı:

TRS-22XX Radarı: 500 km menzille her türlü hareketi anlık takip ediyor.

500 km menzille her türlü hareketi anlık takip ediyor. HİSAR-O: Orta menzilli hava savunma sistemi (40 km).

Orta menzilli hava savunma sistemi (40 km). KORKUT: Alçak irtifa yakın hava savunma sistemi.

Alçak irtifa yakın hava savunma sistemi. VURAL REDET: Radar elektronik destek ve taarruz sistemiyle Rumların haberleşmesini felç ediyor.

Radar elektronik destek ve taarruz sistemiyle Rumların haberleşmesini felç ediyor. KALKAN-II ve STR Radarları: Adanın her karışını Türk gözüyle izliyor.

"Mavi Vatan"da Taviz Yok!

Simerini gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde kurduğu bu devasa hava savunma ağının, GKRY'nin tüm askeri planlarını kağıt üzerinde bıraktığını yazdı. Bölgedeki dengeyi Türkiye lehine kesin olarak değiştiren bu hamle, Mavi Vatan'daki haklarımızdan tek bir milim dahi taviz verilmeyeceğinin en somut belgesi oldu.

Ecdadın emaneti olan Kıbrıs toprakları, artık Türk mühendisliğinin harikası olan sistemlerle daha güvenli. Rumların ve onlara silah pazarlayan ABD ile İsrail’in bölgedeki hayalleri, yerli ve milli sistemlerimizin radarına takılıp imha olmaya mahkumdur!