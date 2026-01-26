Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında adı geçen voleybolcu Derya Çayırgan, kamuoyuna yansıyan skandallar sonrası sosyal medya üzerinden adeta bir "mağduriyet" tiyatrosu sergiledi.

İnkar Edebiyatına Sığındı: "Sevgilisi Değilim" Dedi!

İmamoğlu’ndan para almadığını ve "özel bir ilişkisi" olmadığını savunan Çayırgan, suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak üzerindeki şaibeleri temizlemeye çalıştı. Ancak Çayırgan'ın "emeğimle kazandım" dediği paraların ve "tanımıyorum" dediği isimlerle olan trafiği, yargı dosyasındaki somut delillerle çelişiyor.

Çayırgan her ne kadar "sevgilisi olduğum iddiası iftiradır" diyerek feryat etse de, savcılık tutanaklarına giren bilgiler bambaşka bir tablo çiziyor. Dosyada yer alan bilgilere göre; Çayırgan ile İmamoğlu’nun farklı tarihlerde, gizlilik içinde gerçekleştirdikleri otel buluşmalarının kayıt altına alındığı iddia ediliyor. "Tanımıyorum" dediği çevrelerle olan bu derin temaslar, CHP’li başkanın belediye kaynaklarını ve nüfuzunu şahsi zevkleri ve "özel hayatı" için mi seferber ettiği sorusunu akıllara getiriyor.

Hesaplardaki "Milyonluk" Çelişki

Şu anki aylık gelirinin sadece 40 bin TL kira geliri olduğunu savunan voleybolcunun, banka hesaplarındaki yüksek meblağlı para giriş-çıkışları ise mali incelemelere takıldı.

50 Bin Euro İddiası: İmamoğlu’ndan geldiği öne sürülen yüklü miktardaki paraların kaynağı soruşturulurken, Çayırgan bu durumu "sporcu primleri ve sponsorluk" kılıfıyla örtbas etmeye çalışıyor.

Lüks Araç ve Taşınmazlar: 2019 ve 2023 yıllarında peş peşe alınan konutlar ile 2025 model lüks araçların, beyan edilen gelirle nasıl edinildiği soru işaretlerini artırıyor.

Jet Hızıyla Zenginleşme: Profesyonel spor hayatının dışında olduğu dönemlerde bile süren nakit akışı, "siyasi bir elin" desteği olup olmadığı şüphesini kuvvetlendiriyor.

Özel Jet Saltanatı ve Havacılık Kayıtları

Hakkındaki "özel jet" iddialarını da reddeden Çayırgan, "Hiçbir jete binmedim" dese de, savcılığın resmi havacılık kayıtlarını ve yolcu listelerini incelemeye almasıyla bu yalanın da kısa sürede çökmesi bekleniyor. CHP zihniyetinin "halkçılık" maskesi altında sürdüğü bu şatafatlı hayatın faturasının, İstanbul halkının cebinden çıkıp çıkmadığı ise merak konusu.

Sonuç: CHP’nin "Aşk" ve "Para" Sarmalı

Voleybolcu Derya Çayırgan’ın "haysiyetim hedef alındı" diyerek yaptığı açıklama, yargı dosyasındaki suçlamalarla çelişiyor. Ekrem İmamoğlu ile olan ilişkisini ısrarla reddeden Çayırgan’ın, tutanaklardaki otel kayıtlarına ve hesaplarındaki açıklanamayan servete ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.