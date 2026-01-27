Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Süper Lig'de transfer dönemi hızla devam ederken, Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Alanyasporlu Maestro için resmi teklifini sundu. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için 3 milyon euro ve Ahmet Kutucu teklifinde bulundu. Alanyaspor ile yapılan görüşmelerde son detayların ele alındığı, taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.