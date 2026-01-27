  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolar ve Euro arttı mı? İşte döviz piyasasından son durum! İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu 20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü “Mağduriyet” tiyatrosunda yeni perde: Yaprak sarmasıyla şov yapan Altaylı’dan “mutfak” edebiyatı Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Entübe edildi Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor! Tüm dünyanın tepkisini çeken komutan görevden alındı! Belasını buldu, kısa sürede emekli edilecek Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor
Spor
5
Yeniakit Publisher
Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı

Süper Lig'de transfer dönemi hızla devam ederken, Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Alanyasporlu Maestro için resmi teklifini sundu. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için 3 milyon euro ve Ahmet Kutucu teklifinde bulundu. Alanyaspor ile yapılan görüşmelerde son detayların ele alındığı, taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.

#1
Foto - Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı

Süper Lig'de ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Galatasaray orta saha takviyesi için kritik bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Alanyasporlu Maestro'nun transferi için harekete geçti.

#2
Foto - Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı

Son günlerde sosyal medyada ve spor kulislerinde adı sıkça geçen Maestro, Galatasaray taraftarlarının da gündeminde ilk sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek için rotasını Akdeniz ekibine çevirdi.

#3
Foto - Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'ın, 22 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ve Ahmet Kutucu'yu içeren bir teklif sunduğu iddia edildi. Maestro'nun, teknik heyet tarafından Lucas Torreira'ya alternatif olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

#4
Foto - Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı

Yönetimin, daha önce Lemina transferinde olduğu gibi taraftar beklentisini dikkate alarak bu hamleyi yaptığı belirtilirken, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerde son detayların ele alındığı öğrenildi. Taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Kocaeli'de korkunç olay!
Gündem

Kocaeli'de korkunç olay!

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu. Vücutta bozulmaların meydana geldiği görülen ve 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendiri..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!
Gündem

Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!

Terör örgütü YPG/SDG’nin DEAŞ bahanesiyle varlığını devam ettirmesi için ABD ve İsrail’e yalvaran teröristler, Türkiye’yi “dağıtmakla” tehdi..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23