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Ekonomi Ufukta Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın artırılması gözüküyor
Ekonomi

Ufukta Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın artırılması gözüküyor

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte: - "ECB, daha fazla teşvik ilave etmek zorunda olabilir, PEPP'yi aralık ayında artırabilir" - Commerzbank Başekonomisti Dr. Jörg Kramer: - "ECB, PEPP'yi gelecek yılın başında 300 milyar avro artırarak 1 trilyon 650 milyar avroya çıkarabilir" - Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot: - "Piyasalara güçlü avronun problem olduğuna dair bir sinyal verme konusunda Lagarde'a ECB Yönetim Konseyi tarafından yeşil ışık yakılmadı" - Berenberg Ekonomisti Florian Hense: - "PEPP'de aralık ayında 250-300 milyar avro tutarında artırıma gidilebilir"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:08:40 -
Ufukta Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın artırılması gözüküyor

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayı toplantısında faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi ancak bundan sonra bankanın PEPP'de artırıma gitmesi öngörülüyor.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın avronun enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu, ECB Yönetim Konseyi'nin avrodaki değer artışını tartıştığını, enflasyon üzerinde avronun değer kazanmasının etkisini dikkate alacağını söylediğini anımsattı.

ECB'nin enflasyon tahminini düşürmediğine ve Lagarde'ın deflasyon riskinin haziranda yüksek olduğuna, ECB'nin eylüldeki tahminlerde ise deflasyon riski öngörmediğine dair ifadelerine dikkati çeken Houte, "Bu durum, ECB'nin avro konusunda kısa vadede bir şey yapmaya lüzum görmediği izlenimi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.


- "ECB, yeni kararlar almadan önce yeni ekonomik kanıtlar görmek istiyor"


Ancak güçlü avronun güçlü bir Avrupa ekonomisinin yansıması olmadığını ve avronun değer kazanmaya devam etmesi durumunda ekonomik iyileşme üzerinde olumsuz etkileri olacağı öngörüsünde bulunan Houte, "ECB, şu anda bekle ve gör durumunda ve yeni kararlar almadan önce yeni ekonomik kanıtlar görmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Houte, ECB'nin daha fazla teşvik ilave etmek zorunda olacağı, PEPP'yi aralık ayında artırabileceği öngörüsünde bulundu.

Commerzbank Başekonomisti Dr. Jörg Kramer, Lagarde'ın avronun değer kazanması konusuna politik olarak uygun bir şekilde yaklaştığını ve herhangi bir önlem açıklamadığını vurgulayarak, ECB Başkanı'nın avro konusunda herhangi bir hedef açıklamadığına dikkati çekti.

Kramer, ECB'nin PEPP'yi gelecek yılın başında 300 milyar avro artırarak 1 trilyon 650 milyar avroya çıkarabileceğini söyledi.

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, piyasalara güçlü avronun problem olduğuna dair bir sinyal verme konusunda Lagarde'a ECB Yönetim Konseyi tarafından yeşil ışık yakılmadığını aktardı.


-"Yönetim Konseyi, avronun güçlü olması konusunda ortak bir görüş paylaşmıyor"


Yönetim Konseyi'nin avronun güçlü olması konusunda ortak bir görüş paylaşmadığını aktaran Groot, kur söz konusu olunca faiz indiriminin en etkili araç olduğunu vurguladı.

Groot, toplantıda yeni teşvik konusunda yeterli işaret verilmemesine karşın PEPP'de yıl sonuna kadar artış olabileceğini dile getirdi.

Berenberg Ekonomisti Florian Hense de PEPP'de aralık ayında 250-300 milyar avro tutarında artırıma gidilebileceğini söyledi.


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