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Medya UEFA’ya ve Almanya’ya çıt yok! Yandaş medyada ‘emperyalistleri kızdırmayalım’ sessizliği
Medya

UEFA’ya ve Almanya’ya çıt yok! Yandaş medyada ‘emperyalistleri kızdırmayalım’ sessizliği

Yeniakit Publisher
2024-07-04 15:59:00 -

Sözde milliyetçi geçinen muhalif medya organları, Bozkurt işareti nedeniyle Merih Demiral’a saldıran Almanya ve soruşturma başlatan UEFA hakkında çıt çıkaramadı!..

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında attığı 2 golle Türkiye’yi çeyrek finale taşıdı. Merih’in maç sırasında Bozkurt işareti yapması dünya genelinde büyük ses getirdi.

Bozkurt işaretinden rahatsız olan Almanya, UEFA’ya harekete geçmeleri yönünde skandal bir çağrı yaptı. UEFA da Merih hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ilk andan itibaren Merih ve Milli Futbol Takımı yanında yer alarak hızlı aksiyon gösterdi.

Muhalif medya sessiz

Yaşanan bunca olay dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, Türkiye’de milli duruş sergileyen medya organları Almanya ve UEFA’ya gerekli tepkiyi gösterdi.

Ancak muhalif medya organları, her konuda olduğu gibi bu konuda da milli bir duruş sergilemek yerine emperyalistlerin safında yer aldılar!..
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Batı yandaşı medya organlarının, Merih lehine, UEFA ve Almanya aleyhine haber yapmamaları dikkatlerden kaçmadı.

Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, muhalif medyanın skandal tutumu da masaya yatırıldı.

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