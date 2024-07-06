UEFA'nın ‘Bozkurt’ soruşturmasının ardından dikkat çeken çıkış! Türkiye'den bakalım o tarihî hamle gelecek mi?

Mevlüt Tezel, Sabah gazetesindeki köşe yazısında, Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı Bozkurt işareti nedeniyle UEFA'nın soruşturma başlattığını hatırlattı. Tezel, Bozkurt işaretinin milliyetçi gruplar tarafından kullanıldığını ve Türk soyunun önemli bir simgesi olduğunu belirtti. Tezel, Türk kamuoyunun bu işaretin ırkçılıkla alakası olmadığını Avrupalılara anlatması gerektiğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"İki gol birden atarak Avusturya maçının kahramanı olan Merih Demiral'ın karşılaşmada yaptığı bozkurt işareti için UEFA'nın soruşturma başlatması ve bazı Avrupalı siyasetçilerin bozkurt işaretine kızmaları kazanılan zaferi bambaşka bir boyuta taşıdı.

Ülkemizde bile bozkurt işaretini eleştirenler oldu.

Evet, bozkurt hareketinin özellikle Türk düşmanlarını çıldırttığının farkındayız ama meseleye sağduyulu yaklaşmakta fayda var.

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UEFA düzenlediği organizasyonlarda aşırı siyasi fikirleri temsil eden işaret ve sembollerin kullanılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.

Başta siyasetçiler, gazeteciler olmak üzere Türk kamuoyunun bu noktada yapması gereken bozkurt işaretinin ırkçılıkla bir alakasının olmadığını ve bu figürün Türk soyunun en önemli simgesi olduğu konusunda Avrupalıları ikna etmek olmalı.

Bozkurt işareti, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları gibi milliyetçi gruplar tarafından mitinglerde, gösterilerde ve toplu etkinliklerde sıkça kullanılıyor.

Bozkurt işareti, 1991 Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Bakü'de Ebulfeyz Elçibey'in düzenlediği mitingde bir milyon insanın Milliyetçi Hareket'in sembol ismi Alparslan Türkeş'i 'Bozkurt' işaretiyle selamlamasıyla Türk siyasetinde milliyetçi kesim tarafından kullanılmaya başlandı.

Aslında 'Bozkurt', Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde geçiyor ve 'Boskord' ve 'Pusgurt' olarak da söyleniyor.

Tüm Türk ve Moğol boyları, 'Bozkurt' işaretini yol gösterici, kutlu kurt olarak görür.

Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının kutlu varlık kabul edilen kurttan türediğine inanırlar.

IRKÇILIK DEĞİL!

Örneğin Göktürklerin gök (mavi) bayraklarında kurtbaşı resmi vardır. Bu savaşçılığı, özgürlüğü, doğayı ve aklı okuyabilme gücünü temsil eder.

Batıya göç eden, Hun, kıpçak, Peçenek Türkleri aynı zamanda bu işareti soy olarak belirtir yani "Ben Türküm" manasında da kullanmışlardır.

İşte bizim için bu kadar önemli bir sembol olan Bozkurt'u şimdi ırkçılıkla ilişkilendiriyorlar.

İsrail medyası da devreye girdi.'Bozkurt'u anti-semitist bir işaret ve sembol olduğu konusunda kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar.

Çıkarlarına göre her şeyi antisemitizm olarak ilan etmeleri ise ayrı bir tartışma konusu.

Bu noktada bizim "Kudurun Türk düşmanları" gibi söylemler yerine sakin, soğukkanlı bir şekilde hareket edip Bozkurt'un Türklüğün sembolü olduğu konusunda Avrupalıları ikna etmemiz gerekiyor.

Ama bu da kolay gözükmüyor. Türkiye'ye ceza verilmesini öneren Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir gibi Türk düşmanı siyasetçiler bile devreye girdi.

Türkiye'deki bazı sözde aydın, muhalif kesim de 'Bozkurt'u ırkçı bir işaret ve sembol olarak görüyor ya da göstermeye çalışıyorlar.

'Bozkurt' işaretini Türklük sembolü olduğu konusunda Avrupalıları ikna etmek için akıllıca, ılımlı halkla ilişkiler ve sosyal medya çalışmaları yürütülmeli.

Aksi takdirde 'Bozkurt' sembolü yasaklı konuma düşer ve bundan en çok vatansever Türkler zarar görür."