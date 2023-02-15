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Spor UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, 16 Şubat Perşembe günü Ajax ile Ujnion Berlin arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off maçını yönetecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 00:52:00 -
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Hollanda'nın Ajax ile Almanya'nın Union Berlin takımları arasında 16 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruyff Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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