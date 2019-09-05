UEFA'dan Çakır'a görev Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Sırbistan-Portekiz maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Sırbistan-Portekiz karşılaşmasında düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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