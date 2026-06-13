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Gündem Bakanlık duyurdu… Iğdır’da iki trafik polisine darp soruşturması başlatıldı
Gündem

Bakanlık duyurdu… Iğdır’da iki trafik polisine darp soruşturması başlatıldı

Yeniakit Publisher
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Bakanlık duyurdu… Iğdır’da iki trafik polisine darp soruşturması başlatıldı

Iğdır’da iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “12.06.2026 tarihinde Iğdır ilinde “İki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği” iddiasıyla bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında görüntüler yer almıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” bilgisi aktarıldı.

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